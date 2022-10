Melissa Paredes es el nuevo jale de 'El gran show' después de salir de la televisión por su 'ampay' con Anthony Aranda. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta después de su polémica relación con Anthony Aranda en medio de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba. Si bien estuvo alejada de la televisión durante meses, volvió a formar parte de 'El gran show' como participante y generó cometnarios divididos entre los fanáticos del programa.

Al finalizar su presentación, Edson Dávila, uno de los conductores de 'América Hoy', la entrevistó y la modelo se mostró hermética al responder. “Lo siento, no tengo nada que hablar con ustedes, de esas (en referencia a sus excompañeras) no me hables", dijo.

No obstante, solo se detuvo para darle un mensaje a Ethel Pozo: "¿Sabes qué es lo malo con Ethel? Que no puedo decirle nada malo, pero cuando habla de mi novio, se hace la no sé qué", agregó Melissa Paredes.

Sin dar más declaraciones, la participante de 'El gran show' se dio la vuelta y dijo: "Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí". Al escuchar estas declaraciones, Ethel Pozo solo atinó a comentar: “Me parece gracioso todo lo que ha dicho de nosotros”.





Gisela Valcárcel defendió a Melissa Paredes

En el estreno de la nueva edición de "El gran show", la conductora Gisela Valcárcel decidió salir en defensa del nuevo jale del programa, Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

"En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo, y una persona me dijo 'estúpida' en cámaras. Le dieron la autoridad para insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba (...) Quizá no sepas todo el daño que has hecho", manifestó la popular 'Señito'.

Asimismo, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.

Finalmente, la presentadora de "El gran show" añadió que si está del lado de Melissa Paredes, es porque "en su momento nadie me dijo qué cosas eran verdad o no". "Alguna vez dijeron que a mí me podía gustarme una mujer, qué payasada, qué payasada. ¿Tú puedes llamarme a mí cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad", señaló.

