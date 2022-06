Melissa Paredes negó haber querido chantajear o extorsionar a Rodrigo Cuba. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Volvió a pronunciarse. En un comunicado a la opinión pública, emitido a través de sus redes sociales, la actriz Melissa Paredes negó que haya querido extorsionar o chantajear a su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba, quien en la madrugada del lunes 13 de junio la denunció penalmente por estos cargos.

Desde su cuenta de Instagram, la exconductora de televisión compartió un mensaje en el que afirma que hay personas que buscan dañar su imagen como "mujer" y "madre". También hace un llamado a detener la "sobreexposición que está teniendo" la hija que tiene en común con el jugador.

En su descargo, Melissa Paredes dijo que la información propalada por el programa de Magaly Medina ha venido acompañada de "comentarios imprecisos y exagerados" que exponen "la integridad" de su pequeña hija. "Solo toman ventaja de la situación para dejarme como una madre aprovechada", señaló.

"Quiero decirles que no se puede llegar a alguna conclusión solo por leer una denuncia penal que me hizo el padre de mi hija, sin ningún fundamento, ya que dicha denuncia es por chantaje y extorsión; y cabe mencionar que JAMÁS LE HE PEDIDO DINERO, NI NADA A CAMBIO", agregó.

Melissa Paredes emitió un comunicado a la opinión pública a través de sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Melissa Paredes sobre la llamada que le hizo a Rodrigo Cuba

En la denuncia que Rodrigo Cuba interpuso contra Melissa Paredes, se detalla que el futbolista recibió una llamada de su exesposa para reunirse en un lugar determinado. Dicha comunicación, según el comunicado de la actriz, fue grabada por ella misma y se entregó a "las instancias correspondientes".

Además, detalló: "En esa llamada, en ningún momento yo chantajeo ni extorsiono a nadie. No sé cuáles sean las intenciones del padre de mi hija al interponer en contra de mí una denuncia penal, pero definitivamente intenciones buenas no hay".

Por otro lado, Melissa Paredes aclaró que "jamás" ha "interpuesto ninguna denuncia en contra" de Rodrigo Cuba. "Jamás di a entender que los videos de los que yo hablaba tengan esta connotación que hoy en día están exponiendo malintencionadamente", acotó.

"Si bien es cierto yo mencioné sobre unos videos, debo indicar que estos no tienen relación alguna con este tema, ya que este hecho fue reciente", indicó.

Melissa Paredes aseveró que si creyera que su hija corre peligro al lado de Rodrigo Cuba, entonces "no la mandaría con él y actuaría de manera inmediata".

"Mi hija hoy en día está con su papá, porque así le corresponde. En ningún momento mi intención es alejar a mi hija de su papá, pues creo que el padre es importante en el crecimiento de un niño y jamás le pondría condiciones como creo yo sí lo hacen personas cercanas a él", subrayó.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciaron tras cinco años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes y su llamado a no tergiversar la información

En la última parte de su comunicado, Melissa Paredes afirmó que hay "ciertas personas que tienen como táctica denunciar sin fundamentos para asustar, o para conseguir algo". "Yo no soy así, jamás voy a proceder con maldad", sostuvo.

Asimismo, apuntó que "jamás denunciaría" a Rodrigo Cuba "solo por hacerle daño", pues para ella "está claro que el daño no lo se lo haría a él", sino también a la hija que tienen en común.

Finalmente, hizo un llamado a que "no se tergiverse las cosas". "El hecho que yo quiera pasar más tiempo con mi hija no me convierte en una mala persona. Preocúpense cuando yo no quiera estar con mi hija y la abandone", concluyó.

