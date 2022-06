Melissa Paredes se pronunció tras revelación de Magaly Medina y pidió no exponer a su hija. | Fuente: Melissa Paredes / Instagram

El martes 28 de junio, Magaly Medina reveló que Melissa Paredes ha sido denunciada por su ex pareja, el futbolista Rodrigo Cuba, quien la acusa de supuesto chantaje y extorsión. A raíz de esto, la actriz y conductora televisiva compartió un mensaje en sus historias de Instagram, a las pocas horas de difundida la información por “Magaly TV La Firme”.

En el mensaje, Melissa Paredes cuestionó la información que se ha difundido en la presa, televisiva y escrita: “Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de tv nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisas. Más aún cuando se encuentran involucrados menores de edad”.

Melissa Paredes pide no exponer a su hija

En ese sentido, solicitó a los medios prudencia, ya que la información difundida involucra a la hija de ella y Rodrigo Cuba: “Pido a los medios de comunicación ser prudentes con cierta información que involucra a menores de edad”.

Sin embargo, señaló que no hablará sobre la denuncia interpuesta por el futbolista en su contra, y que el tema lo tratará en privado: “Por mi parte no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho. Y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija. Gracias”.

El mensaje de Melissa Paredes en sus historias de Instagram

¿Por qué Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por supuesta extorsión y chantaje?

Este martes, Magaly Medina reveló en su programa que el futbolista Rodrigo Cuba denunció a su exesposa, la actriz Melissa Paredes, por presunta extorsión y chantaje. La demanda, de acuerdo con el espacio televisivo de espectáculos, fue realizada la madrugada del lunes 13 de junio.



En el documento que presentó la popular 'Urraca', se señala que el jugador del Sport Boys decidió denunciar a su expareja luego de que esta, supuestamente, lo llamara por teléfono para reunirse en un lugar determinado. Si él no aceptaba, sería "acusado" por ella de "haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija" que tienen en común.

En la acta policial, se consigna lo siguiente: "Si es que este [Rodrigo Cuba] no accedía a los actos de presión de la denunciada [Melissa Paredes] para ir adonde requería, esta procedería a interponer la denuncia".

Según Medina, su equipo trató de comunicarse con Rodrigo Cuba y su familia, pero no obtuvieron respuesta. En mayo pasado, el futbolista y Melissa Paredes no consiguieron ponerse de acuerdo en la nueva conciliación sobre la tenencia compartida de su hija.

