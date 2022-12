Melissa Paredes participó hasta hace poco en 'El Gran Show', donde fue eliminada en la etapa final. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Melissa Paredes y Ethel Pozo tienen sus diferencias. Nada más hace unos días, la conductora de 'América Hoy' comentó que no le parecía buena idea que la actual pareja de su excompañera de trabajo, Anthony Aranda, se presente en la final de 'El Gran Show'.

Sin embargo, pese a todo ello, la también actriz no descartó que está dispuesta a compartir de nuevo un set de televisión con quien recientemente se dio un abrazo en la semifinal del programa de Gisela Valcárcel. Para ella, lo primordial es su estabilidad laboral.

"Trabajo es trabajo, y si me llaman, yo voy", dijo Melissa Paredes durante un enlace con el programa 'Amor y fuego'. "A donde me llamen yo voy, porque necesito trabajar, porque tengo una hija y porque tengo talento", añadió.

La expresentadora de 'América Hoy' enfatizó que está dispuesta a laborar en "lo que sea". "Si me llaman a la actuación, voy y actúo. Si me llaman a conducir, voy y conduzo, y si me llaman para bailar, también", indicó.

Como se recuerda, en la última gala de 'El Gran Show', Melissa Paredes fue la primera eliminada de la noche. La copa de la competencia terminó por ganarla el exchico reality Gino Pesaressi.

Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda

A pesar de que un programa previo a la final de ‘El Gran Show’, Melissa Paredes y Ethel Pozo se abrazaron dando a entender que habían limado asperezas, todo parece indicar que no es así.

Luego de que la hija de Gisela Valcárcel no estuviera de acuerdo que Anthony Aranda sea su pareja en el último episodio del show de baile, la modelo se refirió a estas declaraciones asegurando que ella “no es nadie para juzgar”.

"¿Quién es ella para decir qué es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar? Eso me parece fuera de lugar", dijo Melissa Paredes para ‘Amor y fuego’. “(Ethel dice) ‘Ay me encantaría que aquí esté Óscar del Portal, me gustaría tener a todos’, pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista”, agregó.

Como se recuerda, Melissa Paredes estuvo con Anthony Aranda estando casada con Rodrigo Cuba y esta acción le costó el puesto como conductora de ‘América hoy’ y fue retirada de la temporada anterior de ‘El Gran Show’.



Por ello, Ethel Pozo consideró que era una mala idea que Melissa Paredes lleve a la competencia a Anthony Aranda, porque cree que la polémica de su relación crecerá.

