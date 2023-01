Karla Tarazona, Melissa Paredes y Kurt Villavicencio conducen juntos "Préndete". | Fuente: Captura/ Panamericana TV

Melissa Paredes regresó a la TV este lunes 9 de enero junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, después de casi un año de su salida de “América Hoy”, programa que conducía junto a Ethel Pozo y Janet Barboza. Sin embargo, no todas son mieles con su nuevo equipo.

El programa anuncia desde hace días el ingreso de un cuarto conductor para el espacio. Se han barajado nombres como el de Rafael Fernández, exesposo de Tarazona, quien se ha convertido también en un popular personaje de la farándula tras su relación con la conductora. En el más reciente programa se comenzó a hablar sobre el posible ingreso de Anthony Aranda a “Préndete”, espacio de Panamericana TV.

“No me puede romper el corazón porque para empezar no me cae”, comenzó diciendo Tarazona, dejando en claro que no le agrada el novio de Paredes.

Melissa Paredes decidió responder y decirle a Tarazona que “por qué dices tanto que no te cae, ¿él quiere ser tu amigo o qué? Ni te registra”. Karla siguió respondiendo: “Pero que si me cae o no me cae no debería afectarte”, dijo.

“A mí sí me afecta porque es mi novio, ya lo dijiste ayer, bacán, pero a nadie más le importa”, agregó Paredes.

Así fue su salida de América Hoy

En octubre de 2021, Melissa Paredes se tomó un tiempo de la conducción, días después de anunciar su separación de Rodrigo Cuba y de que saliera a la luz un ampay en el que se le veía en imágenes comprometedoras con el bailarín Anthony Aranda, con quien participaba en Reinas del Show, y a quien confirmó como su pareja meses después.

En enero de 2022, Melissa confirmó su alejamiento del espacio conducido por Ethel Pozo. En una entrevista con el desaparecido programa Mujeres al Mando, Paredes contó que ella no dejó la conducción por decisión propia.

“No es que yo lo dejé. Si yo lo hubiera dejado sería diferente, ¿no? Algo que te quitan de la noche a la mañana, simplemente por cometer supuestamente un error, que todo el mundo puede cometer…”, dijo.