Melissa Paredes regresa a la conducción con nuevo programa. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes fue confirmada como la nueva conductora del programa Préndete, espacio matutino de Panamericana Televisión, en el que compartirá roles con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio.



“¡Melissa Paredes ya está aquí! Desde este lunes 9 de enero a las 10:30 a.m. por Panamericana Televisión. Estás a punto de ser parte de algo especial e irrepetible en ‘Préndete’ y no estará sola, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio también están listos para prender tus mañanas”, se lee en el post de anuncio.



Su salida de América Hoy

En octubre de 2021, Melissa Paredes se tomó un tiempo de la conducción, días después de anunciar su separación de Rodrigo Cuba y de que saliera a la luz un ampay en el que se le veía en imágenes comprometedoras con el bailarín Anthony Aranda, con quien participaba en Reinas del Show, y a quien confirmó como su pareja meses después.

En enero de 2022, Melissa confirmó su alejamiento del espacio conducido por Ethel Pozo. En una entrevista con el desaparecido programa Mujeres al Mando, Paredes contó que ella no dejó la conducción por decisión propia.

“No es que yo lo dejé. Si yo lo hubiera dejado sería diferente, ¿no? Algo que te quitan de la noche a la mañana, simplemente por cometer supuestamente un error, que todo el mundo puede cometer…”, dijo.

No descartó volver a trabajar con Ethel Pozo

Si biena ahora ya cuenta con nuevo espacio, hace tres semanas Melissa Paredes dejaba abierta la posiblidad de regresar al programa conducido por Ethel Pozo. Su comentario se dio luego del sonado abrazo de reconciliación que se dio con la hija de Gisela Valcárcel durante su participación en El Gran Show.

"Trabajo es trabajo, y si me llaman, yo voy", dijo Melissa Paredes durante un enlace con el programa Amor y Fuego. "A donde me llamen yo voy, porque necesito trabajar, porque tengo una hija y porque tengo talento", contó.

La expresentadora de América Hoy enfatizó que está dispuesta a laborar en "lo que sea". "Si me llaman a la actuación, voy y actúo. Si me llaman a conducir, voy y conduzo, y si me llaman para bailar, también", indicó.



