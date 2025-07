Melissa Paredes enfrenta las polémicas revelaciones de Bruno Agostini en 'El valor de la verdad'

La actriz respondió luego de que Bruno Agostini afirmara en televisión haber tenido un encuentro íntimo con ella y Andrea San Martín.

El último domingo, Bruno Agostini protagonizó una explosiva edición de El valor de la verdad. Durante el programa, el exchico reality sorprendió con varias revelaciones, entre ellas la confirmación de un presunto encuentro íntimo con Melissa Paredes y Andrea San Martín.

Al llegar a la pregunta número 17, Beto Ortiz lanzó una de las interrogantes más comentadas: “¿Hiciste un trío con Andrea San Martín y Melissa Paredes?”. Agostini respondió que sí, y explicó que decidió hablar del tema porque, según él, Melissa ya habría mencionado el episodio en una conversación con Sebastián Lizarzaburu años atrás.

¿Qué respondió Melissa Paredes?

Melissa Paredes se pronunció este lunes en el programa La Noche Habla, donde aclaró que no tiene intención de hablar sobre ese episodio, especialmente porque ocurrió —según Agostini— hace más de una década.

“No tengo por qué dar explicaciones sobre un tema que supuestamente pasó hace más de 11 años. No tiene ningún sentido, en pleno 2025, tocar un tema de la intimidad privada de mujeres”, declaró la actriz.

El programa también buscó la versión de Fabio Agostini, hermano menor de Bruno, quien —según el testimonio de este último— se encontraba en el departamento el día de los hechos. Sin embargo, Fabio fue tajante: “Me da igual. No opino nada. Sorry. No quiero declarar sobre nada de sus cosas”.

En 'El valor de la verdad', Bruno Agostini habló sin filtros sobre sus romances con figuras del espectáculo como Melissa Paredes.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

Anthony Aranda también se pronuncia

Anthony Aranda, esposo de Melissa Paredes, también fue consultado sobre la controversia y respondió con tranquilidad. A través de una historia en Instagram, el bailarín dio su opinión sobre lo dicho por Bruno Agostini.

“Hoy desperté y vi que me habían etiquetado en varios videos sobre un programa que salió ayer… y quiero contarles mi opinión", comenzó diciendo. "De lo que se habló, yo creo que a ustedes ni a mí nos incumbe. Si es verdad o mentira, no tiene importancia”.

Finalmente, cerró su mensaje diciendo: “Si es que fuera verdad y mi esposa, hace muchos años, soltera, se divirtió, bien. Se lo celebro. Qué bien. No pasa nada. Así que, poco show, por favor”.

