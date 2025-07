"Sorprendida": Micheille Soifer se pronuncia tras revelaciones de Bruno Agostini en 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Micheille Soifer rompió su silencio y decidió pronunciarse ante las revelaciones de Bruno Agostini en El valor de la verdad. La exparticipante de Combate afirmó estar “sorprendida” por las declaraciones del modelo español de que la exintegrante de Alma Bella le fue infiel a su expareja Erick Sabater con él y que ambos mantuvieron un romance “temporal” durante casi un año.

Ante esto, Micheille Soifer mencionó que no es “fácil” escuchar a otras personas hablar de sus cosas “personales y privadas”.

“Si yo no hice público tantas cosas es porque considero que una situación de dos personas siempre debe mantenerse en la intimidad, pero cuando me veo expuesta a aclarar y comentar todas esas cosas, a mí me sorprende porque yo considero mucho a las personas que comparten conmigo y trato de mantener siempre todo de la mejor manera”, comenzó diciendo Soifer en el programa ¡Ponte en la cola!

En ese sentido, la intérprete de Bombón asesino resaltó que “la mayoría de las veces nunca terminó bien sus relaciones”, pero reiteró su sorpresa ante lo dicho por Agostini.

“Me sorprendió muchísimo porque tenía una amistad bonita con Bruno. Nosotros compartimos mucho tiempo en el trabajo. Él era de mi equipo en Combate donde yo era capitana. Yo fui su representante, siempre buscaba las presentaciones (para él) con una productora. El vínculo se dio de esa manera”, sostuvo.

En otro momento, reiteró que no responderá directamente a las revelaciones que hizo Bruno Agostini en El valor de la verdad. “Me parece incómodo revivir todo esto porque ya pasó, hoy estoy en otra etapa de mi vida. Hay episodios de mi vida que ya borré”, añadió.

Bruno Agostini estuvo el último domingo en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Micheille Soifer sobre Bruno Agostini: “Lo saludaría por educación”

Micheille Soifer consideró no responder a Bruno Agostini. Sin embargo, resaltó que varias personas de su vida ya la han decepcionado antes al hablar de ella.

“Me decepciona las personas que llegan a tu vida y con el transcurso del tiempo te vas dando cuenta cómo termina. Decir que me decepciona es darle opción para que se alargue más y no es mi intención para nada”, expresó.

De igual manera, mencionó no recordar cuánto tiempo salió con el empresario, pero recalcó que ella era una persona soltera en ese momento.

“No recuerdo cuánto tiempo (salimos), hay cosas que se me han ido. Si yo soy una persona soltera y no tengo ningún compromiso, no tengo por qué darle explicación a nadie, no tengo por qué decir tal o cual (cosa). No tengo por qué hacerlo”, dijo.

Ante la pregunta de Ricardo Rondón de si saludaría a Bruno Agostini de encontrarlo en un evento o reunión, Soifer respondió: “Lo saludaría por educación, pero no entablaría conversación. No quiero que eso se dé a algo más grande. Yo lo estimaba muchísimo. A su hermano Fabio lo quiero muchísimo. Con Bruno no converso hace mucho tiempo”.

Bruno Agostini reveló que Micheille Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Bruno Agostini de Micheille Soifer en El valor de la verdad?

Bruno Agostini respondió de manera afirmativa ante la pregunta de si Micheille Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él. No obstante, recalcó que su romance con Soifer se dio en un momento en que la cantante estaba peleada con Sabater.

"Nos conocimos en Combate. Estaba mal con Sabater. (Ella) estaba (con él) por cariño y sabía que la relación estaba así desde hace bastante tiempo. Discutían y se notaba que no estaban bien. Ella me contaba los problemas", contó Bruno en el sillón rojo.

Asimismo, Agostini mencionó que su romance con Soifer fue por medio de encuentros esporádicos de ambos durante casi un año. "Yo creo que entendíamos que sería temporal, como un año. Una vez la veo en enero, luego en marzo y así se forma el cariño entre dos personas solteras", sostuvo.

A pesar de reconocer su error, el español elogió a Micheiller Soifer y consideró que ella no fue infiel porque ya estaba terminando con Sabater. "Ella es una mujer espectacular. Sí había terminado con él, solo vivía con él (…) ella actuó perfecto. Si la persona le trata horrible y ya están terminando, no lo veo como una infidelidad", acotó.

Bruno Agostini ganó 50 mil soles tras su participación en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

