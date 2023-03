Melissa Paredes se despide de la coducción de 'Préndete' | Fuente: Instagram

Tras anunciar su salida del programa 'Préndete', Melissa Paredes responsabilizó a Panamericana Televisión por la baja sintonía del magazine. A pesar de haber expresado su agradecimiento por la oportunidad de conducir el programa junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, la modelo lanzó una crítica contra la casa televisora.

Esto ocurrió cuando Belén Estévez llegó como invitada al set del espacio matutino y dijo estar dispuesta a quedarse como conductora. "Sé que están buscando nueva conductora y vine vestida de azul como los conductores oficiales", señaló la bailarina argentina.

Melissa Paredes no se quedó callada, y frente al comentario de Estévez, decidió disparar contra Panamericana Televisión: "Te voy a decir algo: el problema no soy yo, es que el canal es frío". Luego de permanecer dos meses en la pantalla, la expareja de Rodrigo Cuba se despedirá de la conducción de 'Préndete' este viernes, 10 de marzo.

"Es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita", manifestó la también modelo en el espacio de Panamericana TV.

Despedida a Melissa Paredes

"Préndete", sin embargo, continuará al aire con Kurt Villavicencio y Karla Tarazona. "Me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede. La televisión sigue", añadió Melissa Paredes en su mensaje de despedida.

Por su lado, Tarazona expresó que le hubiera gustado que su compañera continúe en el programa. "No compartimos los mismos pensamientos, costumbres, tu forma de opinar; sin embargo, el conocer a una persona el día a día te hace ver un poquito más allá (...) Me da mucha pena, porque me hubiese encantado que te quedaras con nosotros", señaló.

