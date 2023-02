Melissa Paredes regresó a la televisión con 'Préndete', el nuevo programa de Panamericana. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes se sinceró ante las cámaras de ‘Préndete’ y contó cómo recibió las críticas por su regreso a la televisión después de haber sido retirada de ‘América hoy’ por el ampay que protagonizó con Anthony Aranda cuando estaba casada con Rodrigo Cuba.

Sin embargo, se defendió asegurando que ella no es la única que está al frente del programa y tiene compañeros en la conducción. “Y yo digo, ¿no piensan en las personas que están detrás de todo esto? Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre en el día a día y soy testigo de ellos. Y me ponen a mí como si yo fuera la dueña del programa, hay una producción detrás que se saca la mugre, literal”, comentó.

Para Melissa Paredes, las críticas que recibe ‘Préndete’ y el bajo rating que ha obtenido desde su estreno, es solo por su presencia. “Yo solo soy una más (en el programa), que mañana me pueden sacar o me pueden poner a un lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba”.

Además, reconoció que habló con los productores del espacio de entretenimiento para no formar parte ya que los malos comentarios incrementaban cada vez más.

“Es más, se los dije a la productora, el problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije, tranqui ‘doy un paso al costado y me voy y no pasa nada’”, enfatizó. “Yo pienso así porque no me gusta perjudicar al resto, a los demás, y sobre todo a un equipo que se saca la mugre trabajando. Tratan de ver hasta lo mínimo indispensable, y no me friegan a mí, friegan a todo un producto, a todo un equipo”, añadió.

Ethel Pozo descartó el regreso de Melissa Paredes a 'América hoy'

La participación de Melissa Paredes, anterior conductora del espacio matutino, en El Gran Show, despertó los rumores de un posible regreso de Paredes al espacio en el que debutó en la conducción. Pozo descartó que se pensó en ella como opción para la nueva temporada.

“No, nunca, ni el año pasado ni este. Creo que es de conocimiento público que algo se rompió y para funcionar como equipo tenemos que llevarnos bien, no podríamos alegrar a las personas si nosotros estamos incómodos. Entonces, no, nunca hubo eso. Son tres programas distintos de GV (Producciones) y cada uno tiene su productor, su equipo, conductores, creo que en este caso se respetó mucho, hablo por mí, de cómo yo me sentía, no hubiera sido una buena idea, por lo menos nunca lo escuché”. dijo a diario Trome.

Además, Ethel Pozo agregó que la amistad con Melissa Paredes continúa. “Yo dejé de ser amiga en septiembre del 2021, cuando pasó lo que todo el mundo vio (el ‘ampay’ con Anthony Aranda) y me puse a llorar y todo. Se terminó la amistad, no volví a ser amiga y todo el mundo lo sabe. La vida tomó distintos caminos y se terminó”, contó.

En el mismo horario de América Hoy se transmite Préndete, espacio en el que Melissa Paredes regresó a la conducción, esta vez junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Ethel Pozo considera que cada uno es su propia competencia.

