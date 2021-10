Melissa Paredes se pronuncia sobre el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba. | Fuente: Instagram/@melissapareds

Cuenta su verdad. Melissa Paredes acudió esta mañana al programa “América Hoy” para aclarar todo sobre el final de su matrimonio con Rodrigo Cuba. En conversación con Janet Barboza y Ethel Pozo, la presentadora y actriz aseguró que habló de una separación oficial con su esposo el pasado 7 de octubre.

“Sinceramente me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé. Habíamos acordado desde hace días y me dijo que no iba a mandar nada”, dijo la conductora de “América Hoy”. “Con Rodrigo he sido sincera desde un inicio, nunca le mentí”, agregó al ser cuestionada por una presunta infidelidad.

Melissa Paredes indicó que no tiene exactamente las fechas de su ruptura matrimonial y reveló que su comunicado en redes sociales no fue redactado por ella misma. ¿Cuándo realmente se separaron? Esto respondió ante la interrogante: “Rodrigo y yo teníamos las cosas claras. Ese ampay es de ayer. […] El 7 de octubre hablamos”.

“Rodrigo y yo decidimos separarnos ambos por mutuo acuerdo y llevar la fiesta en paz y vivir en la misma casa hasta diciembre”, señaló. “El comunicado se iba a mandar todavía en diciembre […] Pequé de confiada, en confiar en una persona que me dijo yo jamás te haría daño”.

Melissa Paredes aclara la fecha del fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba: "He sido sincera desde un inicio" | Fuente: Instagram/@melissapareds

Después de ver nuevamente las imágenes que la involucraron con Anthony Aranda, su pareja de baile en “Reinas del show”, la artista peruana Melissa Paredes volvió a tocar el tema de la fecha exacta de haber terminado su matrimonio y admitió que la separación ocurrió en julio, meses antes de lo que había indicado en un principio.

En diciembre, habrían cumplido cinco años de matrimonio. Pero este miércoles, Melissa Paredes anunció en sus redes sociales que su relación sentimental con Rodrigo Cuba había llegado a su fin "desde la última semana de septiembre".

En casi un lustro, la pareja había atravesado por diferentes etapas: desde convertirse en padres al tener a su hija hacía cuatro años hasta lidiar con la distancia producida por el pase del futbolista a un club de México.

¿En qué momento se encendió la chispa del amor entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba? Se conocierton en el 2014, luego de que la conductora de televisión terminara una relación con el chico 'reality' Ignacio Baladán.

Por aquellos años, el futbolista jugaba en el Juan Aurich, mientras la modelo hacía sus pininos en la televisión como participante de los programas "Bienvenida la tarde" y "Esto es Guerra" tras ser coronada como Miss Perú en el 2013.

Su relación, sin embargo, se consolidó en el 2015, cuando ambos se dejaban ver juntos de manera pública y, tan solo seis meses después, empezaron a convivir. Las campanas sonaron un año después, cuando Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llegaron al altar un 22 de diciembre de 2016.

