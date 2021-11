La cantante Micheille Soifer respondió desde su programa “Los Trollers” de Radio La Zona a las duras críticas. | Fuente: Difusión

La cantante Micheille Soifer salió a responder a sus críticos y comentó que ha salido de los escándalos hace mucho tiempo, "tratando de limpiar mi carrera, tratando de hacer música que es lo que más me gusta".

En declaraciones durante su programa “Los Trollers” de Radio La Zona, Soifer resaltó que trabaja desde hace 15 años en el mundo artístico televisivo.

"(Llevo) trabajando todos los días, rajándome, entonces que nadie quiera venir a dañar mi trabajo, mi carrera, de qué vive, qué es lo que está haciendo, mire cómo le está yendo... Yo estoy en el Grupo RPP hace cinco meses, trabajo y tengo un contrato con Latina Televisión, he hecho novelas que pronto van a salir; entonces a mí me parece muy mal que me quieran malograr la imagen, que me quieran dañar", dijo.

Además, se refirió directamente a Magaly Medina. "Quiero responderle a ella porque anoche sacó algo (en su programa de televisión) que realmente a mí me molestó muchísimo y lo voy a responder porque esto realmente merece ser aclarado y que la gente sepa el movimiento que estamos haciendo en Callao, y cómo una persona trata de cambiar todo lo bonito que estamos haciendo para ponerlo por el suelo", comentó.

PROYECTO EN CALLAO

Soifer resaltó que Monumental Music, su nuevo proyecto, busca traer paz a los barrios del Callao "dándole oportunidad a diferentes artistas". "No voy a permitir que el odio que ella fomenta, que ella tiene internamente, limite los sueños de otras personas", dijo.

"Todos los domingos visitamos diferentes barrios con diferentes artistas que están empezando y no se les puede arrebatar el sueño, no se les puede ganas de seguir saliendo adelante", finalizó.

