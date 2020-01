Miguel Barraza quiere volver a la televisión: "Ya pagué el error de haber salido un poco mareado"

Miguel Barraza planea hacer un nuevo programa cómico y se arrepiente de sus errores del pasado. | Fuente: Star Films

Miguel Barraza, quien ya cumplió 70 años, sueña con hacer un nuevo programa cómico, debido a que considera que en la actualidad no hay muchos y todos se perfilan a tocar "temas políticos".

El reconocido comediante reveló en el programa "De qué hablamos esta noche" de RPP que se encuentra a la espera de algún canal que quiera apostar por su proyecto y reconoció que ya hizo un mea culpa sobre sus errores del pasado.

"Miguelito Barraza hay para rato (...) Claro que tengo trabajo, pero el trabajo de uno es el chiste que es el nacimiento del alma. Yo tengo en mente un programa que quiero hacerlo, pero ojalá me llamen (de algún canal de televisión). Son gags (sketch cómico) que yo he creado y ya tengo los artistas con quienes lo quiero hacer. Está Pilar Guerra, Javier Santagadea, 'Melcochita', Kike Suero, entre otros. Yo los dirijo a todos y sale un programa maravilloso. Ahora, programa cómico ya no hay porque aburren y tocan temas políticos. Con esto tampoco quiero ofender a mis compañeros", dijo Miguel Barraza.

Asimismo, el humorista reconoció que en el pasado cometió muchos errores, sobre todo, hizo referencia a las ocasiones en las que se presentaba en algunos programas en estado de ebriedad.

"Yo ya pagué el error de haber salido (en televisión) un poco mareado y es algo que no volveré a hacer. Ya es mi última oportunidad", concluyó.

En 2015, Miguel Barraza presentó su película "El pequeño seductor", la cual fue dirigida por Wilfredo Sifuentes, y no tuvo una buena recepción por parte de la crítica.