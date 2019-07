Miguel Bosé y su expareja Nacho Palau llegan a un acuerdo para el cuidado de sus hijos | Fuente: Instagram de Miguel Bosé

Luego de un año de conflicto legal, Miguel Bosé y Nacho Palau coincidieron en diversos acuerdos para el cuidado de sus cuatro hijos que tienen en común. Uno de los pactos a los que llegaron el escultor y el cantante es que los menores pasen el verano juntos.

Según informó El País, el intérprete de “Amante bandido” viajó a España con Tadeo y Diego para que se reencuentren con Ivo y Telmo, los hijos biológicos de Palau. Las otras determinaciones a los que acordaron se darán a conocer luego de la firma ante las autoridades judiciales.

Los cuatro niños nacieron por vientre subrogado. Ivo y Telmo son hijos biológicos de Palau, mientras que Tadeo y Diego de Miguel Bosé. Los menores se criaron como hermanos, pero tras el fin de la relación, el cantante español se mudó a México junto con Diego y Tadeo tras convertirse en jurado de “Pequeños gigantes”.

Miguel Bosé y Nacho Palau tuvieron una relación de 26 años. Pero, en octubre del 2018, el escultor inició un proceso legal contra el artista para “defender sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”, según explicaba un comunicado que difundió en ese entonces el despacho Otárola Dinnbier de Valencia.

"Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”, dice el escrito.





MIGUEL BOSÉ Y SUS HIJOS

Miguel Bosé y Nacho Palau siempre mantuvieron al margen del ojo público tanto su relación así como de sus menores hijos. Sin embargo, en mayo de este año el intérprete de "Amante bandido" presentó por -primera vez- a sus hijos, Tadeo y Diego, durante la presentación de “Godzilla: rey de los monstruos” en el Teatro Chino de Hollywod.



La exposición de los menores no fue del agrado de Palau, quien se mostró apenado por el hecho. "No me ha gustado nada. Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no".