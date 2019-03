Milett Figueroa se alista para el estreno de la obra "Pantaleón y las visitadoras, el musical", que será dirigida por Juan Carlos Fisher. | Fuente: Composición

Milett Figueroa se alista para el estreno de la obra "Pantaleón y las visitadoras, el musical", que será dirigida por Juan Carlos Fisher, y que será su primer protagónico en el teatro.

Su elección como "la brasileña", en la obra teatral de la novela del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, la ha llevado a ser comparada inevitablemente con Angie Cepeda, actriz que dio vida a "la colombiana" en la cinta de 1999 protagonizada por el ahora premier Salvador del Solar.

"Es algo normal (las comparaciones con Angie). No me fastidia, ella lo hizo muy bien. La gente lo disfrutó y me incluyo. Pero ahora partimos desde la novela original y será una obra distinta. Esta creación será muy mía, muy independiente", dijo en entrevista con Perú 21.



Milett Figueroa | Fuente: RPP Noticias

Milett contó que dar vida a este personaje ha requerido de trabajo y disciplina. "Yo soy una aprendiz, uno nunca deja de aprender. Para mí el constante entrenamiento es básico. El musical me está dando la oportunidad de practicar y es una academia. Todo el día estamos en ensayo de baile, actuación y canto", contó.

Además, Figueroa explicó que además de la cinta de Francisco Lombardi, la creación de su personaje está inpirada en la novela original.

"Disfruté leer la obra de Mario Vargas Llosa. Te cuenta una historia linda y sublime. En el musical estamos plasmando una búsqueda independiente y una creación de acuerdo a nuestro entendimineto de esta historia", finalizó.