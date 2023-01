Mimy Succar es cantante peruana, pero con ascendencia japonesa. Ella y su familia decidieron vivir por más de 30 años en los Estados Unidos. | Fuente: Instagram

Mimy Succar compartió un 'secreto familiar' que estuvo a punto de cambiar el destino de su matrimonio con Antonio Succar Uranga. Durante la reciente emisión de 'La Voz Generaciones', la cantante reveló que el padre de Tony Succar estuvo a punto de alejarse de su familia para vivir "nuevas experiencias".

Sus declaraciones se dieron luego de la participación de un dúo femenino que entonó 'Cosas del amor', tema que se popularizó en la década del noventa con las voces de Ana Gabriel y Vikki Carr. La letra y la interpretación de la canción hizo que Mimy rememore aquel dramático episodio en su vida.

"Esa canción le llega al corazón a todas las mujeres. ¿Quién no ha pasado por eso? Creo que todas, no me digan que nadie. Yo lo digo porque lo viví en carne propia y uno tiene que decirlo sin pena porque esa es la verdad", comentó la 'coach' del programa.

Fue así que la madre de Tony Succar contó la difícil experiencia que vivió tiempo atrás junto a su esposo, quien le comentó sus intenciones de abandonar su hogar para empezar una nueva vida.

"Yo creo que pasa por la rutina, los hijos y los nietos, pero yo le dije una cosa a mi esposo: 'Piensa bien lo que vas a dejar por algo nuevo que vas a encontrar, que no sabes cómo te irá por allá, así que razona porque el día que te vas, te vas y no nos verás nunca más'", señaló ante la sorpresa de los asistentes.





La reacción de Tony Succar

Aunque fue testigo del tenso episodio, Tony Succar no esperaba que la amarga revelación se hiciera pública. "Fue bien fuerte, recuerdo ese día claramente, fue muy fuerte", expresó el músico sin ahondar en el tema.

Mimy Succar es cantante peruana, pero con ascendencia japonesa. Ella y su familia decidieron vivir por más de 30 años en los Estados Unidos, donde junto a su esposo Antonio Succar y sus hijos Tony y Bryan, vivieron grandes anécdotas.

Según Tony, su madre trabajaba en diversos rubros. Hubo un tiempo en el que le tocó ser rabajadora de limpieza hasta cantante en diferentes eventos. Todo era necesario y aceptado por Mimy para obtener ingresos.

"Desde que yo tenía dos años has dado todo por tu familia, has limpiado baños, has hecho trabajos horrorosos. Lo he visto a mi papá humillado"; comentó Tony en una de las emisiones de 'La Voz Perú', donde también participó como 'coach'.

