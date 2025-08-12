Natanael Cano pierde el control en concierto: ataca a golpes a un DJ y destruye su equipo en el Baja Beach Fest [VIDEO]

El polémico incidente de Natanael Cano se viralizó rápidamente en redes sociales. Su disquera emitió un comunicado, pero el cantante aún no se pronuncia.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perdió el control. Natanael Cano protagonizó un escandaloso incidente el último domingo durante el cierre del Baja Beach Fest, en Playas de Rosarito, México. El cantante de corridos tumbados, uno de los más exitosos del género, se enfrentó a golpes con el DJ encargado de su presentación y destruyó parte de su equipo, todo frente a miles de asistentes.

El momento quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales. En las imágenes, Natanael interrumpe su actuación para reclamarle al DJ por fallas en el audio. Lo que empezó como una discusión subió de tono cuando sonó la pista equivocada, lo que enfureció al intérprete. Según reportes de la prensa local, el cantante se lanzó contra el DJ —cuya identidad no se ha confirmado— y comenzaron los empujones y golpes. Incluso, el propio Cano recibió un impacto en el rostro.

¿Qué pasó con Natanael Cano?

Lejos de calmarse, el artista tomó la laptop del DJ y lo arrojó al suelo, para luego pisarla y burlarse de lo ocurrido. Minutos antes, había detenido su concierto porque se le había caído su bebida, asegurando que necesita whisky al entrar al escenario. La presentación de Natanael, que cerraba la tercera jornada del Baja Beach Fest, coincidía con el lanzamiento del álbum Porque la demora.

De acuerdo con la periodista Jessica Maldonado, de Al Rojo Vivo, el cantante había reclamado en varias ocasiones que el sonido no estaba a su gusto y pedía más volumen. En videos grabados desde el público se aprecia cuando el DJ es retirado del escenario, momento en el que Cano, mientras la multitud coreaba su nombre.

La respuesta del equipo

Tras viralizarse el incidente, la mañana del lunes Los CT, sello discográfico de Natanael, emitió un comunicado en redes sociales: "En nombre de Los CT, queremos aclarar que ni el personal ni el equipo de producción del Baja Beach Festival tuvieron participación alguna en el incidente ocurrido anoche durante la presentación de Natanael Cano".

A pesar de lo ocurrido, el cantante mexicano sigue promocionando su nuevo sencillo Perlas negras, junto a Gabito Ballesteros. Hasta ahora, no se ha pronunciado directamente sobre el hecho, aunque compartió en sus historias de Instagram el comunicado emitido por su disquera.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis