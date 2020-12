Janick Maceta revela sus compromisos y objetivos como la nueva Miss Perú 2020. | Fuente: Instagram | Janick Maceta

El Miss Perú tiene una nueva representante y ella es Janick Maceta. La ingeniera de sonido se impuso ante Maricielo Gamarra (Miss Perú San Martín) y Solange Hermoza (Miss Perú La Libertad) al llevarse la corona, lo que produjo muchos aplausos entre los asistentes.

La nueva Miss Perú 2020 conversó con RPP Noticias para contar cómo fue el momento en el que escuchó su nombre como la ganadora, su compromiso con el país y su objetivo como imagen de la organización.

“Sentí mucha felicidad, agradecimiento con Dios, con mi familia, con las personas que creyeron en mí desde el día uno, es un momento que guardaré por siempre en mi corazón”, confesó muy emocionada.

Maceta nos contó muy emocionada que sus padres la apoyaron desde el principio y la han acompañado en todo su camino de preparación. Para ella, ese esfuerzo valió la pena, porque logró su objetivo: ser la nueva Miss Perú.

Por otro lado, recordó con nostalgia al fallecido estilista Marco Antonio, quien al conocerla vaticinó su futuro como reina.

“Él fue la primera persona que me vio y creyó en mí. Si bien no está en estos momentos, sé que es un ángel que me cuidará siempre y debe estar festejando en el cielo”, dijo.

CAMINO A LO INTERNACIONAL

Janick Maceta se alista para el Miss Universo 2021; sin embargo, no dio mucho detalle de lo que será este certamen internacional. Solo se animó a afirmar que “ya se está preparando”.

En su camino como representante del Perú por un año, la ingeniera de sonido reveló que trabajará de la mano con Kelin Rivera (Miss Perú 2019) ya que será su consejera en lo que dure su reinado:

“Me acompañará en este camino porque quiero terminar “La Ruta solidaria” con ella, iremos juntas de la mano, quiero continuarlo”, agregó.

OBJETIVOS COMO MISS PERÚ 2020

Si bien este año ha sido golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus, otro mal que aqueja nuestro país es la violencia sexual. Janick Maceta reveló que su objetivo como Miss Perú el próximo año es enfocarse en que las autoridades le presten atención a la Ley 30920.

¿De qué se trata? Pues esta norma declara como interés público y prioridad nacional la implementación progresiva de Cámaras Gessell. “Esa ley es el corazón de mi fundación y, de ser implementada, beneficiaría a miles de niños que han sufrido abuso sexual o algún tipo de violencia”, comentó.

Este ambiente es administrado por el Instituto de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público y dividido en dos espacios. Uno es solamente para la entrevista con el menor y la otra es donde estarán presentes los fiscales, abogados y padres. Ambos ambientes estarán separados por una pared de vidrio espejado.

“Mi objetivo es ayudarlos a que el Gobierno nos escuche y conseguir el apoyo legal, costear los tratamientos psicológicos para los niños y sus familias, también concientizar a las personas sobre este mal que es una triste realidad en nuestro Perú”, sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.