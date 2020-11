Janick Maceta, Maricielo Gamarra y Solange Hermoza son las finalistas al Miss Perú 2020. | Fuente: Instagram

En tan solo unas horas se conocerá a la joven que se llevará la corona y el título de Miss Perú 2020. Maricielo Gamarra (Miss Perú San Martín), Janick Maceta (Miss Perú Supranacional 2019) y Solange Hermoza (Miss Perú La Libertad) son las tres finalistas de la competencia.

A lo largo del camino en el certamen, ellas debieron competir en distintas pruebas con las que iban sumando puntos. A propósito, recordamos su paso por el tradicional desfile de baño y el desfile en traje típico, secuencia que se incorporó este año.



Cada una demostró su propia personalidad y origen a través de sus atuendos. Hermoza se convirtió en una sacerdotisa mochica, Maceta rindió homenaje a la marinero y Gamarra demostró la festividad de su región.

La final del Miss Perú 2020 se podrá seguir este 29 de noviembre, desde las 6 p.m. a través del canal de YouTube de la organización. En este enlace podrá conocer a la nueva reina.

Maricielo Gamarra, Miss Perú San Martín

Ella eligió un traje típico que representara a su localidad. Además, puede ver su paso en el desfile en traje de baño.

La concursante al Miss Perú 2020 estudió Ciencias de la Comunicación y cuenta con dos posgrados en Marketing Digital y Habilidades blandas. Además, es la fundadora de “Perú sin anemia”, proyecto que busca resaltar la importancia de una adecuada nutrición para el desarrollo integral de los niños desde temprana edad.

“Representar al Perú es una responsabilidad, ya que todos te respaldan. Es una emoción grande”, expresó Maricielo Gamarra, Miss Perú San Martín a RPP Noticias.

Janick Maceta, Miss Perú Supranacional 2019

La joven eligió un traje de marinera y un bikini rojo para la otra categoría.

La Miss Perú Supranacional 2019 trabaja en el estudio Manhattan Center (Nueva York, EE.UU.) como asistente de sonido. Asimismo, es cofundadora del Record Label Top of New York, empresa que digitaliza y produce el contenido musical de jóvenes talentos. En el Perú, cuenta con una ONG llamada Little Heroes Perú, creada a favor de los niños que son o han sido víctimas de violencia sexual.

“Ha sido un honor compartir experiencias y lo más bonito es que cada una de nosotras quiere crear un cambio en nuestro país”, señaló Janick Maceta a RPP Noticias.

Solange Hermoza, Miss Perú La Libertad

La joven liberteña representa a una sacerdotisa Mochica. El traje contó con varios detalles incluyendo una alegoría del vaso ceremonial y báculo. En la otra categoría lució un traje de baño de una pieza.

Miss Perú Libertad, de 25 años, es ingeniera empresarial y actriz. Es fundadora de Arte Al Rescate, proyecto social que busca promover el arte como herramienta para el crecimiento personal de las personas.

“Estoy feliz y preparada para celebrar el triunfo o a la nueva reina. Lo haremos porque queremos un Perú mejor”, dijo la concursante de Miss Perú 2020.