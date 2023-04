Natalie Vértiz y Olga Zumarán estarán en el panel del Miss Perú 2023. | Fuente: Composición

La organización del Miss Perú 2023 ya tiene listo su panel de jurado para las entrevistas a las candidatas. ¿De quiénes se trata? Conoce la lista de las cinco mujeres que calificarán a las modelos que aspiran a ser la representante del país en el Miss Universo.

Jurados para las entrevistas del Miss Perú 2023

1. Olga Zumarán

La modelo y actriz de 59 años Olga Zumarán se convirtió en Miss Perú 1981, y representó a nuestro país en el concurso mundial realizado en Londres. A los 18 años, también ganó el certamen de Miss Perú Universo, y quedó entre las 12 finalistas en el certamen realizado en México, en 1978.

2. Karen Schwarz

En una ceremonia de poco más de dos horas de duración, la representante de Amazonas Karen Schwarz Espinoza resultó elegida Mis Perú 2009, imponiéndose sobre una veintena de candidatas provenientes de diversas partes del país. Schwarz, 24 años en ese año, lucía un vestido blanco que contrastaba con los trajes rojos de las otras finalistas que no llegaron a clasificar.

3. Natalie Vértiz

La majestuosidad de la histórica fortaleza del Real Felipe fue el telón de fondo para la ceremonia coronación del Miss Perú 2011 donde Natalie Vértiz, con solo 19 años, se convirtió en la representante peruana para el Miss Universo de ese año. “Estoy muy emocionada porque le he puesto gran esfuerzo al concurso. He dado todo de mí. Me doy cuenta que, cuando uno se esfuerza, logra todos sus objetivos. Voy a hacer una buena labor como la nueva Miss Perú”, dijo en ese entonces.

4. Romina Lozano

El certamen de belleza Miss Perú 2017 se quitó los aires de frivolidad que suelen acompañar a este tipo de eventos. Y lo hizo de la mejor manera: creando conciencia de los miles de casos de maltrato, violación, feminicidio, acoso y agresión a la mujer que se denuncian a diario en nuestro país. El evento se realizó en el Teatro Municipal de Lima, y contó con la conducción de Christian Rivero. La elección de la representante peruana quedó entre Andre Moberg, representante de Loreto; y Romina Lozano, quien representó al Callao y resultó ganadora.

5. Alessia Rovegno

El 14 de junio del año pasado, Alessia Rovegno ganó el Miss Perú 2022 luego de quedar en la terna de las seis finalistas, junto con Valeria Flórez y Tatiana Calmell. La ceremonia se desarrolló bajo la conducción de Johanna San Miguel y Renzo Schuller, durante la emisión de "Esto es Guerra", que puso un alto a sus juegos para vestirse de gala. La ganadora del evento de belleza consiguió hacerse con la corona después de pasar por el desfile en traje de baño y típico, así como el de vestido de noche. Asimismo, debió responder a la pregunta final sobre cyber bullying, que el jurado deliberó como la vencedora.

Participantes del Miss Perú 2023

1. Gianella Razuri

2. Clarisse Uribe

3. Darling Valderrama

4. Allison Quiroz

5. Valeria Morán

6. Winny Zapata

7. María Fernanda Malca

8. Nathaly Terrones

9. Lisseth García

10. Evelyn Sotomayor

11. Nathie Quijano

12. Nathaly López

13. Alicia Pacheco

14. Luana Silva

15. Krysta Celi

16. Alexandra Balarezo

17. Larizza Farfán

18. Camila Escribens

19. Stephannie Carhuas

20. Suheyn Cipriani

Miss Grand Perú

1. Zuliet Seminario

2. Michelle Choque

3. Alejandra Espino

4. Anahy de la Colina

5. Sheyla Zuñiga

6. Mayra Messa

7. Nicolle Tassara

8. Carla Ramos

9. Fairús Oré

10. Pía Requejo

11. Brenda Serpa

12. Luciana Fuster

Luciana Fuster no buscará ser la sucesora de Alessia Rovegno

Luciana Fuster participará en el Miss Perú 2023, pero su objetivo no será ser la sucesora de Alessia Rovegno y representar al Perú en el Miss Universo, sino ser una de las candidatas al Miss Grand Perú.

Jessica Newton, directora del certamen, ratificó la noticia durante la presentación oficial de las candidatas que formarán parte de ambos concursos. Para poder diferenciarlas, cada grupo lució un vestido de distinto color.

"Las de blanco son las candidatas del Miss Perú y no pueden competir en ningún otro certamen durante un año, son normas de Miss Universo y las de rojo son las de Miss Grand Internacional. Luciana no estará en el Miss Universo, es una de las candidatas que ha elegido el Miss Grand, cada una de ellas ha podido escoger", explicó Jessica Newton al programa Amor y Fuego, resaltando que ella no tuvo injerencia en la decisión de la modelo.





