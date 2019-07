Jessica Newton le recuerda a Marina Mora cuando la defendía cuando la criticaban por su peso. | Fuente: Composición.

Marina Mora mencionó que está a favor de la inclusión de mujeres talla grande y transgénero en el certamen de belleza que se realiza cada año en nuestro país. Sin embargo, piensa que esto sería por generar “controversia y auspiciadores”.

Las afirmaciones de la exreina de belleza causaron sorpresa a Jessica Newton, quien recordó el tiempo en que defendió a Mora cuando era criticada por estar subida de peso y la llamaban “gorda bella”, y aún así la eligió ganadora del Miss Perú. Incluso mencionó que trabajó un año con ella en el tema de su peso para competir a nivel internacional.

“Marina Mora fue Miss Perú hace 20 años. Yo elegí a una Marina Mora subida de peso. Hace 20 años yo coroné a una mujer que para los estándares del momento estaba fuera de los lineamientos de peso y las medidas correctas”, mencionó Newton en radio Capital.

“La guardé un año porque, así como estaba, con ese peso, no iba a hacer una buena participación y Viviana Rivasplata que venía del Miss Universo tuvo que cambiar e irse al Miss Universo en lugar de Marina para darme un año para que Marina pueda alcanzar el peso idea y competir”, aseguró la directora de la organización del Miss Perú”, añadió.

Miss Perú 2019 | Fuente: Composición

Pese a las polémicas declaraciones de la Marina Mora al diario Expreso, Jessica Newton mencionó que es “el mejor ejemplo de que la gordura y la belleza no tienen por qué tener un problema de coexistencia”. Por ello aseguró que “las mujeres no tienen un selo de talla máxima para ser bella”.

La directora de la organización del Miss Perú recalcó la belleza de Marina Mora y aseguró que siempre tuvo una relación cordial con ella, pero dijo que sería mejor si sus declaraciones estuvieran enfocadas en temas positivas y no en lo contrario.

“Creo que hay que cuidar las palabras. Pensamos distinto sí, pero esto, creo que tendría más éxito si en lugar de enfocarse en lo que yo hago algo mal, se enfocasen en lo que ella hace bien”, señaló Jessica Newton.

ES DIFÍCIL CONSEGUIR AUSPICIADORES EN EL MISS PERÚ

Jessica Newton aclaró que "no es fácil" tener auspiciadores desde que ha tomado la decisión de aceptar a mujeres con transgénero. "Cada vez que yo he tomado una medida así, creo que ha sido más complicado tener auspiciadores. No es fácil que un auspiciador regular sea tan abierto con ciertos temas".