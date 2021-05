Janick Maceta cuenta que su abuelo falleció por no encontrar una cama UCI. | Fuente: Instagram

Janick Maceta confesó que perdió a su abuelo por la pandemia de la COVID-19. La representante peruana en el Miss Universo 2021 contó que su familiar falleció debido a que no pudieron conseguirle una cama UCI ante la saturación del sistema de salud en nuestro país desde hace más de un año.

En una entrevista con la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes para la señal Telemundo, la Miss Perú 2020 fue consultada sobre lo que haría si ella asumiera la Presidencia del Perú. Su respuesta principalmente estuvo enfocada en las falencias de nuestro país en plena crisis de salud por el nuevo coronavirus.

“Lamentablemente, el Perú está siendo azotado por la pandemia de coronavirus muy fuerte y no hay plantas de oxígeno, no hay camas UCI. Las personas se están muriendo por una cama”, dijo. “Yo y mi familia vivimos eso en carne propia, perdimos a mi abuelo, porque no pude conseguirle una cama y fue muy difícil; pero al mismo tiempo no soy la única que lo ha vivido”.

Además, Janick Maceta agrega que insistiría en sentencias más largas para violadores y agresores: “Penas más grandes a los violadores, a las personas que maltratan psicológica y físicamente a las mujeres y niños, son los más vulnerables de nuestra población. Tendría que enfocarme en la educación, la salud y que los derechos humanos se valgan completamente”.

Sobre Janick Maceta, la Miss Perú 2020

Janick Maceta, la Miss Perú Supranacional 2019, trabaja en el estudio Manhattan Center (Nueva York, EE.UU.) como asistente de sonido. Ha participado en la producción de diversas piezas musicales y televisivas, que incluyen cintas como “West Side Story” o discos como los de Tony Bennet, Lady Gaga, Akon, entre otros.

Asimismo, es cofundadora del Record Label Top of New York, empresa que se encarga de digitalizar y producir el contenido musical de jóvenes talentos a fin de que tengan material con el que puedan abrirse camino en la industria musical.

En el Perú, Janick Maceta cuenta con una ONG llamada Little Heroes Perú, creada a favor de los niños que son o han sido víctimas de violencia sexual. La joven también se dirigió a ellos y les dijo "les creo".

