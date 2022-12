Alessia Abril Rovegno Cayo es modelo, cantante peruana y ganadora del Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram

Alessia Rovegno sigue preparándose para el Miss Universo 2022 y, a pesar de que ha recibido críticas por su coronación y por su desenvolvimiento en las entrevistas, Jessica Newton la defendió y asegura que su participación en Israel dará de qué hablar.

“Alessia ya se verá, ella es una ‘bomba’ en el escenario, tiene una proyección escénica increíble, un rostro que fotografía muy bien, es elegante, sobria...”, comentó la directoria del Miss Perú.

Asimismo, Jessica Newton agregó que Alessia Rovegno es una de las favoritas de los expertos en concursos de belleza y se está concentrando para dar un buen espectáculo y, por qué no, traer la corona a Perú:

“Ya cerramos las pruebas de vestuario, las clases de oratoria, las de pasarela. Ahorita estamos viendo unas cosas del ajuar y estoy segura de que mi reina hará un gran papel en el Miss Universo este 14 de enero”, dijo para el Trome.

Alessia Rovegno descartó hacerse cirugías

Como parte de su preparación para representar al Perú en el Miss Universo 2022, Alessia Rovegno viajó en agosto pasado a Estados Unidos para reunirse con especialistas que reforzarán sus aptitudes y habilidades a fin de dar lo mejor en el certamen de belleza más importante del mundo.

Es por ello que la hija de Bárbara Cayo lleva varios talleres que la ayudarán en su formación profesional. Como se sabe, ella ha dicho en más de una oportunidad que necesita trabajar algunos aspectos personales para mostrar su mejor versión.

"Estoy preparándome en pasarela, oratoria, también talleres de improvisación y de actuación. Coaching emocional, maquillaje y peinado", indicó la Miss Perú en el programa 'Amor y fuego'.

Por otro lado, Alessia Rovegno fue consultada si está en sus planes someterse a una cirugía estética antes de su participación en el Miss Universo, pues algunos críticos creen que la reina de belleza debe perfilar su rostro.

"No pienso operarme, nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta, así como estoy y creo que no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, ni mucho menos, pero en mi caso prefiero mantenerme, así como estoy", expresó.

