Mónica Cabrejos anunció el lanzamiento de su libro más íntimo. | Fuente: Instagram

"Mujer pública" es el título del nuevo libro que Mónica Cabrejos espera lanzar en los próximos días. La conductora considera que se trata de uno de los trabajos más íntimos que ha realizado en su trayectoria como escritora.

A través de sus redes sociales, la periodista dio más detalles de su nueva publicación, incluso mostró la portada del libro donde contará "cómo nuestra sociedad cosifica y violenta a todas las mujeres".

"Quiero presentarles mi nuevo libro, 'Mujer pública', probablemente, este sea el libro más íntimo que he escrito. Después de varios años guardado en la carpeta de archivos, hoy he decidido publicarlo, con la única intención de mostrar cómo nuestra sociedad cosifica y violenta a todas las mujeres", comentó.

"Quizás 'Mujer pública' me haga sentir más desnuda que nunca, quizás me vuelva vulnerable o quizás me empodere, pero seguir callando ahora ya no es una opción. Estoy segura de que, en algunos episodios de mi historia, muchas se sentirán un poco identificadas conmigo", agregó Cabrejos en la publicación.



PRIMERAS PUBLICACIONES

Mónica Cabrejos debutó en la literatura en el año 2013 con la publicación de " Ni puta, ni santa", un libro donde habla abiertamente de su sexualidad, de sus tabúes, de sus necesidades y del machismo imperante en la sociedad peruana.



También es autora de "Confesiones de una afrodita", un libro que la propia Cabrejos define como "sexy, erótico y muy reflexivo", que invita al lector a hacer un viaje por el mundo femenino, sexual y sentimental.



"Escribir ha sido el sueño de mi vida y no busca exacerbar el morbo sobre mi", indico la conductora, quien remarcó que sus novelas sólo intentan “acompañar a otras mujeres en la búsqueda de su plenitud erótica y de su razón de vida”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.