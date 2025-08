Marisol sobre la postulación de Leslie Shaw a los Latin Grammy: "Cuando nadie la conocía en la cumbia, yo le di la mano"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Marisol se pronunció luego de que Leslie Shaw postulara el tema Hay niveles a los Latin Grammy 2025 sin hacer mención de su colaboración en la canción, que actualmente supera las 18 millones de reproducciones en YouTube.

Durante una entrevista para el programa Amor y Fuego, la 'Faraona de la cumbia' afirmó que fue ella quien introdujo a Shaw en el género de la cumbia. "Cuando nadie la conocía en la cumbia, yo le di la mano y grabé con ella", sostuvo.

Marisol asegura que desconocía la postulación de la canción a los Latin Grammy 2025

La intérprete de La escobita señaló que no tenía conocimiento de que la canción había sido presentada al certamen internacional en las categorías Canción del año, Grabación del año y/o Mejor canción tropical.

Asimismo, dijo que no tuvo ninguna conversación previa con Shaw sobre dicha postulación. "No, nunca hablamos (de eso). No hablamos desde que grabamos. No sé qué decirte, solo que respeto la decisión de ella", declaró.

Compositor de Hay niveles acusa a Leslie Shaw de beneficiarse de su trabajo y el de Marisol

Por su parte, el compositor de Hay niveles, Carlos Rincón, también se manifestó y criticó a Leslie Shaw, acusándola de aprovecharse tanto de él como de Marisol.

"Pienso que sigue utilizándome como su recurso más importante, sinceramente. Pensaba que era importante, no súper importante, y que mis canciones se han convertido en su oxígeno. Me parece tendencioso que quiera crecer a costa de mis creaciones, pero es lo único que tiene", declaró Rincón al citado programa.