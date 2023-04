Ha sido reconocida principalmente por los roles protagónicos de Micaela Villegas en la telenovela biográfica 'La Perricholi', de Rosario 'Charo' Flores en la serie de televisión 'Al fondo hay sitio' y de la Muñequita Sally en 'Sally, la muñequita del pueblo'.. | Fuente: Instagram

La actriz Mónica Sánchez reveló que es víctima acoso a través de WhatsApp. Según denunció en las redes sociales, no es la primera vez que enfrenta este tipo de hostigamiento, por lo que dijo estar decidida a no guardar silencio.

"Quiero informar que estoy siendo víctima de acoso vía Whatsapp", expresó la actriz de 'Al fondo hay sitio'. "Ya lo he vivido antes de otras maneras y no pienso callar más", escribió en su cuenta de Twitter.

Sánchez no ha dado mayores detalles de su denuncia, pero sus seguidores lamentaron que esté pasando por esta situación. "Qué bueno que lo hagas público, esta gente llena de maldad merece ser expuesta", indica el comentario de una seguidora.

Actualmente la actriz continúa grabando escenas de 'Al fondo hay sitio' bajo la piel de 'Charo', uno de los personajes más icónicos de la teleserie. La producción superó los 30 puntos de rating en su regreso a la televisión, lo cual fue celebrado por la intérprete.

¿Por qué ha cambiado la voz de “Charito”?

Tras el retorno de “Al fondo hay sitio”, sus seguidores no han dejado pasar un detalle: la voz de “Charito” ha cambiado. Mónica Sánchez, que se presentó en “El reventonazo de la Chola" como su personaje de la serie, explicó las razones de este cambio, y también contó cuáles son los episodios más fuertes que ha vivido su personaje.

Sobre esto último, respondió que han sido dos los momentos que marcaron un quiebre en la vida de “Charito”: “Uno como madre, que fue la pérdida de mi Grace, un momento pero fulminante; y otro ya como mujer, que fue cuando yo finalmente decido apostar por el amor, con Raúl, y el día del matrimonio aparece Lucho, que no estaba muerto”.

Mónica Sánchez, personficando a “Charito”, su personaje de “Al fondo hay sitio”, también habló sobre su cambio de voz, al ser preguntada al respecto por la Chola Chabuca. “Como Charito, les voy a decir que a mi intérprete, a Mónica, le dio una faringitis hace meses y se quedó con la voz así”, confesó la madre de Joel y Jaimito.

Asimismo, señaló que cuando su personaje llegó no podía entonar sus clásicas canciones, porque la voz era demasiado grave; sin embargo, reveló que le está empezando a gustar esta voz. “Entonces, llegué yo, y de pronto tenía unos graves que no sabía cómo manejar; no podía cantar ‘La malagueña’ con las alturas de antes y me estoy adaptando, pero ¿saben algo? Me está gustando, porque me saca un lado más sensual, así que estoy feliz con esa nueva voz”.

