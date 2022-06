Mónica Sánchez habló sobre el regreso de "Al fondo hay sitio", las ausencias y Jorge Guerra, actor que hace de Jaimito. | Fuente: Instagram

Mónica Sánchez habló sobre el retorno de “Al fondo hay sitio” en una reciente entrevista con El Popular. Junto con Yvonne Frayssinet y Manolo Rojas, la actriz se hizo presente en un evento organizado por el dramaturgo Richard Torres para defender los árboles del parque Ramón Castilla de Lince.

Mónica Sánchez agradeció la fidelidad de los seguidores de la serie: “la gente solamente estaba esperando por nosotros”, comentó. Asimismo, al ser preguntada por el personaje de Koky, pareja de Charito en la última temporada, dijo que sigue en la vida de su personaje. “Está de viaje nada más. Ahora, ¿haciendo qué? No sabemos. ¿Cuándo vuelve? Tampoco. Ya lo verán” agregó.

Sobre las ausencias de “Al fondo hay sitio”

Al ser preguntada por los personajes que no han regresado para la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, Mónica Sánchez comentó que extraña a Irma Maury y a todos los ausentes, y que, “como una buena familia”, saben honrar las ausencias y dejar ir a los que decidieron partir.

Sin embargo, señaló que le encantaría que regresen. “Yo sería feliz. Es mi fantasía, digo yo, que en algún momento todos empiecen a volver, sería hermoso. Pero ahora somos los que somos y estamos poniendo todo el corazón”, agregó Mónica Sánchez.

Sobre el reemplazo de Jaimito en “Al fondo hay sitio”

Mónica Sánchez también se refirió a uno de los temas más tocados desde el anuncio del retorno de “Al fondo hay sitio”: la ausencia de Aaron Picasso, quien interpretó al hijo menor de Charo, Jaimito. Y dejó en claro que los tiempos han cambiado.

“Lo que pasa es que es otra época. Jaimito era un niño, era un personaje bastante intermitente, no tenía mucha historia. Era muy gracioso porque Jaimito a veces no estaba por al cole; entonces, era un niño menor de edad, y tenía que ir al colegio, y por eso no participaba mucho de la historia”, comentó.

Asimismo, Mónica Sánchez celebró la inclusión de Jorge Guerra, actor que hace de un Jaimito, quien ya está entrando en los 20 años, y que, por tanto, tiene una mayor historia, acorde al estilo de “Al fondo hay sitio”.

“En cambio, el Jaimito de ahora sí tiene historia, ya es un joven, un adulto y es otra etapa de la serie. Así que cada uno ha cumplido su rol. Yo estoy feliz con la inclusión de Jorge Guerra en el elenco, que además se necesitaba también un actor, es un chico que viene de familia de actores, y estamos muy contentos con que haya llegado a la familia”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).