Murió Hernán Romero, reconocido actor peruano de cine, teatro y televisión, a los 83 años

Este martes falleció a los 83 años el actor Hernán Romero, figura de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes falleció a los 83 años el actor peruano Hernán Romero, figura de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. La noticia fue confirmada por su hija, Patricia Romero Figueroa, a través de redes sociales. Aunque no se ha pronunciado públicamente, Martha Figueroa —esposa del actor— compartió en Instagram una fotografía del artista junto a su hija en la infancia.

“Con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado”, escribió Patricia junto a una imagen de su padre en una de las tantas producciones en las que participó. “Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue”.

Minutos después, la asociación Interartis Perú publicó un comunicado en redes: “Por encargo de la familia lamentamos comunicar la partida de Hernán Romero, extraordinario actor y amigo, con enorme trayectoria que alcanzara casi siete décadas. Honor y gloria a un grande del cine, teatro y televisión nacional e internacional”.

Artistas, colegas y amigos lo lloran

Tras conocerse la noticia, las muestras de afecto y homenaje no se hicieron esperar. Salvador del Solar, director y actor, escribió en Instagram: “Un aplauso final, de todo corazón”. Su colega Marcello Rivera expresó: “¡Qué pena! ¡Qué impresión! El gran Hernán”.

Emilram Cossío también dedicó unas palabras: “Siempre lo recordaré con mucho cariño”, mientras que Germán Loero comentó: “Gracias por tanto arte, maestro”. Otros artistas como Katerina D'Onofrio, Gianni Chichizola, Lucho Cáceres, Pablo Saldarriaga, Alonso Cano y Norka Ramírez se unieron a las condolencias.

Reconocimientos y legado

Entre sus trabajos más destacados en cine figuran Muerto de risa (2023), de Gonzalo Ladines; Rosa mística (2018), de Palito Ortega; El bien esquivo (2001), de Augusto Tamayo; Tinta roja (2000), de Francisco Lombardi; No se lo digas a nadie (1998), también de Lombardi; Todos somos estrellas (1992), de Felipe Degregori; y La muralla verde (1970), de Armando Robles Godoy.

En televisión debutó con la telenovela Locura de amor (1967), donde compartió roles con Jorge Mistral y Saby Kamalich. Posteriormente, participó en producciones como El adorable profesor Aldao (1971), Calígula (1993), Gorrión (1994), Escándalo (1997), Luz María (1998), Isabella, mujer enamorada (1999) y Los otros libertadores (2021), su último trabajo en la pantalla chica.

En 2023, el Festival de Cine de Lima lo homenajeó por su trayectoria y contribución al arte nacional. “Nunca me esperaba tanto cariño y tanto reconocimiento. La vida cobra sentido cuando uno es tratado así”, declaró entonces a las cámaras de TV Perú. En esa ocasión también reveló que su personaje Alejandro Velaochaga en Sin compasión (1994) era uno de los que más apreciaba.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis