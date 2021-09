Karen Schwarz reemplazará a Maricarmen Marín en "Mujeres al mando": "Estamos para apoyarnos". | Fuente: Composición

Este lunes, Maricarmen Marín no estuvo presente en “Mujeres el mando”, pero se conectó vía Zoom para explicar los motivos de su ausencia. “Estoy muy bien, les cuento de que a pesar de que no tengo esa pancita, así como quisiera, gigante, porque mi bebita aún no se quiere mostrar tiene un súper peso y un súper tamaño”, contó.

Por ese motivo, tuvo que realizarse una serie de exámenes y el doctor le recomendó que tenía descansar hasta que tengan los resultados de los análisis: “Lo más probable es que esté con ustedes la próxima semana”, agregó.

Es así que en su reemplazo como conductora de “Mujeres al mando” ingresó Karen Schwarz quien se mostró agradecida por la oportunidad de regresar a la televisión:

“Voy a estar aquí acompañándolos por una semana, pero Mari este tú lugar, este tu espacio, y lo más importante es que tu hermosa bebita esté bien como está. Estamos para apoyarnos entre todos (...) Te prometo que esta semana será muy divertida”, dijo Schwarz.

Maricarmen Marín cuenta cómo va su embarazo

En buen estado y sin sobresaltos. La cantante y presentadora Maricarmen Marín compartió en sus redes sociales lo bien que ha venido sobrellevando a lo largo de cuatro meses su embarazo, fruto de su relación sentimental con Sebastián Martins.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora de "Mujeres al mando" publicó una fotografía suya en el set del programa junto a una leyenda en la que dio a conocer que se encuentra en su cuarto mes de gestación, periodo al que no dudó de calificar como de "los más emocionantes" de su vida.

Con un mensaje dirigido a su bebé por nacer, Maricarmen Marín escribió. "Hijita, quiero decirte que te estás portando excelente, no he tenido ningún síntoma complicado, estoy durmiendo muy bien, no tengo antojos, sigo en mi mismo peso".

