Maricarmen Marín dedica romántico mensaje a su pareja Sebastián Martins por su cumpleaños. | Fuente: Instagram

Maricarmen Marín saludó a su pareja Sebastián Martins por su cumpleaños compartiendo una foto familiar. La conductora de televisión se animó a mostrar un poco más su vida privada, ya que al productor de televisión no le gusta exponerse en redes sociales.

“Hoy es un día especial. ¡Feliz Cumpleaños, mi vida! Deseo ver tu sonrisa toda mi vida. Somos una familia desde hace 7 años, y este 2021 nuestra felicidad es más grande por la llegada de nuestra primera bebita”, escribió la cantante de cumbia.

Además, Maricarmen Marín detalló cómo va con su estado de gestación y también le dedicó un mensaje a su futura hija. “Hijita, comparto esta foto para ti, aquí tengo 21 semanas de embarazo, tu papi cumpliendo años junto a Becky de 13 años y Maki de 6. Así éramos tus papis de jóvenes en la sala de nuestra casa, donde muy pronto estarás tú corriendo”, finalizó.

Maricarmen Martín cuenta cómo va su embarazo

En buen estado y sin sobresaltos. La cantante y presentadora Maricarmen Marín compartió en sus redes sociales lo bien que ha venido sobrellevando a lo largo de cuatro meses su embarazo, fruto de su relación sentimental con Sebastián Martins.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora de "Mujeres al mando" publicó una fotografía suya en el set del programa junto a una leyenda en la que dio a conocer que se encuentra en su cuarto mes de gestación, periodo al que no dudó de calificar como de "los más emocionantes" de su vida.

Con un mensaje dirigido a su bebé por nacer, Maricarmen Marín escribió. "Hijita, quiero decirte que te estás portando excelente, no he tenido ningún síntoma complicado, estoy durmiendo muy bien, no tengo antojos, sigo en mi mismo peso".

