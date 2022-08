Natalia Salas y Sergio Coloma se comprometieron en agosto de 2021. | Fuente: Difusión

A casi un año de haberse comprometido, Natalia Salas dio a conocer que todavía no tiene fecha para su boda con su novio Sergio Coloma. Asimismo, la actriz reveló los proyectos en los que se encuentra concentrada por estos días.

"Vamos a cumplir un año de novios este 31 de agosto, desde que [Sergio] me pidió la mano, y aún no hay fecha de boda, ya se verá más adelante", señaló la intérprete en un comunicado difundido a la prensa este jueves.

Natalia Salas, que hizo su debut en la pantalla chica con un papel secundario en la telenovela 'Rita y yo' y alcanzó fama como Andrea Aguirre en la teleserie 'Al fondo hay sitio', también detalló los actuales trabajos en los que está inmersa.

"Estoy en una obra musical muy bonita y voy a grabar para un piloto de una serie que tiene un formato bien bacán, es una comedia. Además, tengo un proyecto de cine para octubre. Este año está muy bonito, con mucho trabajo", indicó.

Natalia Salas sobre el nuevo programa de Gisela Valcárcel

Por otro lado, Natalia Salas opinó que el nuevo programa de Gisela Valcárcel, llamado "La gran estrella" y que se estrenó el pasado 6 de agosto, es una excelente ventana para los "talentos nuevos" que quieran conquistar la pantalla chica.

"Desde mi experiencia, cuento que, aún siendo yo artista conocida, el programa me ayudó muchísimo, me dio mucha visibilidad. El escenario de Gisela te ayuda, te posiciona, te da visibilidad. Así que, más allá de quién gane, se trata de una gran oportunidad", afirmó.

Como se recuerda, Natalia Salas formó parte de 'El artista del año' en 2019. En aquella oportunidad, la actriz quedó en segundo puesto. El mismo año, además, condujo el programa "El show después del show" junto a Ethel Pozo, Renzo Schuller y Edson Dávila.

El domingo 14, asimismo, participará en "En esta cocina... mando yo" junto a su novio Sergio Coloma. Ambos se enfrentarán a Adolfo Aguilar y 'Gachi' Rivero. "Sergio y yo tenemos mucha química, así que hicimos buena dupla en la cocina. Yo le dicté la receta y no me hizo renegar", dijo al respecto.

Natalia Salas y su reacción tras tener a su primer hijo

En diciembre de 2020, Natalia Salas se convirtió en madre por primera vez. Su primera reacción, tras el nacimiento de su bebé, fue compartir un tierno mensaje por medio de sus redes sociales. Publicado a una semana de haber dado a luz, la exconductora relató cómo se sentía después de su parto.

“Hace un año, un día como hoy estaba de viaje con Sergio Coloma para celebrar Año Nuevo. Esa vez, ya habíamos decidido buscarte (por su bebé). El 31 de diciembre a las 00:00 horas, en esos segundos en los que se pasa de un día a otro —de un año al otro— cuando todos se concentran en pedir por el año que llega... Tú fuiste mi deseo”, escribió Natalia Salas en aquella ocasión.

“Mi único deseo. Le pedí a Dios, al universo y a mi cuerpo que conspiraran para que tú llegaras. De todos los sueños y anhelos que he tenido en la vida, tú eres sin duda alguna el más bonito y preciado. Gracias por escogerme como tu mamá. Tu sola existencia le da sentido a la mía. Feliz primera semana de vida, Leandro. Mi Leandro”, añadió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).