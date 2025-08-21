Beto Cuevas revela los motivos por los que dejó La Ley, la icónica banda chilena: "Fue por lo sano"

En entrevista con RPP, el cantante chileno Beto Cuevas recordó su última temporada con la banda La Ley antes de sus dos conciertos en Arequipa y en Lima este 22 y 23 de agosto.
Beto Cuevas está a punto de dar dos conciertos en Arequipa y en Lima este viernes 22 y sábado 23 de agosto donde hará vibrar a sus fans con sus más recordados temas con la icónica banda chilena La Ley (Mentira, Aquí, Día Cero, El Duelo), entre otros éxitos como solista (Háblame, Vuelvo, Un minuto de silencio).
El cantante y compositor chileno estuvo este jueves en el programa Encendidos de RPP, donde expresó sus ganas de reencontrarse con los fanáticos peruanos en estos dos eventos.
“Ya tenía muchas ganas de hacer este reencuentro con Perú. Es maravilloso poder estar acá después de tiempo. Voy a celebrar la vida con estos dos conciertos. Primero mañana en Arequipa y pasado aquí en Lima”, comentó.
El también exlíder de la banda La Ley mencionó que será la primera vez que tocará en un concierto en la Ciudad Blanca, por lo que mostró su entusiasmo de ver a los amantes de su música en dicho lugar. “Esta es la primera vez que voy a Arequipa. De todas maneras tengo mi remedio para la altura”, señaló.
En otro momento, recalcó su fascinación por la gastronomía peruana y aseguró que probará los platos típicos arequipeños. “Una de mis comidas favoritas es la comida peruana. Me parece que tienen una variedad y diseño culinario que es único en el mundo. Los felicito y por supuesto que en Arequipa iré a un restaurante”, añadió.
¿Por qué Beto Cuevas se separó de la banda La Ley?
Beto Cuevas recordó su última temporada con La Ley entre el 2014 y 2016. El artista de 57 años mencionó que aquel tiempo de gira con los integrantes de la banda le recordaron los motivos por los cuales se separaron.
“A veces, cuando uno pasa bastante tiempo junto (a una banda), de repente, suceden diferencias. Pienso que este es un trabajo tan lindo que uno lo tiene que disfrutar. Uno no puede estar haciendo esto por obligación. Esa fue una de las razones por las que decidí separarme de La Ley”, manifestó.
El cantante mencionó que las razones para dejar La Ley fueron “absolutamente ajenas a la música”. “No me sentí a gusto y no quería estar. Lo que no voy a hacer en la vida es estar pasándola mal. Eso en Chile le decimos ‘cortar por lo sano’. Entonces, fue por lo sano”, señaló.
A pesar de separarse, Beto Cuevas contó que tuvo la oportunidad de juntarse con sus excompañeros de La Ley el año pasado y “limaron asperezas”.
“Nos juntamos un año atrás para cantar en un festival en Estados Unidos y nos dimos cuenta de algo fundamental: cuando estamos en un escenario haciendo música, todo está bien. Eso es muy bueno y prometedor”, agregó.
Finalmente, aseguró no arrepentirse de su decisión y que se encuentran tranquilo con su actual etapa en la música.
“Yo no quería estar en una situación que quisiera escapar haciendo lo que más me gusta porque ahí se produce una dicotomía muy grande y terminas yéndote y alejándote. Fue correcto, honesto y ahora seguimos en la música y yo celebro la vida cada vez que me subo a un escenario”, aseveró.
Beto Cueva: “Soy rockero, me gusta lo que hago y no tengo tatuajes”
Beto Cueva afirmó estar satisfecho con “despertar todos los días” y darse cuenta de que ya tiene una carrera musical de 36 años. “He visto muchos cambios. Me parece que poder llevar una carrera tan larga es algo muy lindo, pero hay que saberlo hacer y hacerlo de manera profesional”, exclamó.
El cantante chileno, ganador del Latín Grammy con su álbum Transformación (2012), mencionó “no tener ninguna razón para pensar que no estará mañana”, por lo que disfruta cada vez que canta y toca la guitarra. “Cada vez que me subo a un escenario lo hago como si fuera la última vez”, dijo.
Por último, recalcó que se siente “rockero” a pesar de no tener tatuajes, llevar una vida sana y libre de excentricidades y excesos.
“Sí, soy rockero y me encanta hacer lo que hago y no tengo ningún tatuaje en el cuerpo (…) Yo no creo tanto en los 'clichés'. Lo que importa es más lo que uno hace. Como uno se presenta y uno se ve. Es mi manera de ser, es como yo soy. Cuando uno es auténtico conecta y crea esos puentes de comunicación con el público”, concluyó.