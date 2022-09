Natalia Salas aseguró que el cáncer no interrumpirá sus planes de matrimonio con Sergio Coloma. | Fuente: Instagram

Natalia Salas aseguró que el cáncer no interrumpirá sus planes de matrimonio con Sergio Coloma. Hace un año, la pareja se comprometió durante un paseo por el parque de atracciones de Disney, en Estados Unidos. Ahora, pese al diagnóstico de su enfermedad, la actriz contó a RPP Noticias que su pareja ya tiene prevista la fecha para oficializar su relación.

"Ya cumplimos un año, de hecho, el otro día dijo que para junio de repente (nos casamos); yo voy a estar pelona, pero tengo que aprovechar, sino se me pasa. Con peluca o con moño, ya veré qué hago, no voy a detener mi vida por el tratamiento. Tengo un viaje a fin de año, he hablado con mi oncólogo y vamos a organizar las quimios para que no haya ninguna complicación", aseguró.

Su regreso a la actuación

Tras ser sometida a una mastectomía, Salas expresó su entusiasmo por regresar a la actuación con la obra teatral 'Las chicas del 4to C', que en su tercera temporada irá del 29 de septiembre al 13 de noviembre, las funciones serán de jueves a sábado a las 8:30 p.m. y domingos a las 7:00 p.m. en el Teatro Pirandello.

El elenco de esta divertida puesta en escena, escrita por César de María y dirigida por Diego Gargurevich, también tiene en su elenco a las actrices Anahí de Cárdenas, Gina Yangali, Stephany Orúe y Luciana Arispe.

"Estoy feliz, yo vi esta obra en 2018 y fue la primera vez que la hicieron. Ahora, coincidentemente me convocan, será una obra importante en mi vida, no solamente porque comparto escenario con mis amigas, sino por el contexto en el que estoy viviendo. Me voy a acordar de esta obra para siempre, está siendo terapéutica", indicó.





Sin pausas en la vida

Pese a ser una paciente post-operada, esto no ha sido impedimento para que Natalia Salas cante, grite y salte sobre el escenario; sin embargo, espera que su tratamiento no genere ningún contratiempo en durante toda la temporada y la obligue a dejar la obra.

"Acaban de operarme y hay gente que me dice: 'cómo puedes estar saltimbanqueando', pero yo digo que cada cuerpo es distinto. Yo no sé cómo me vaya a pegar la quimio, pero hay un plan de contingencia. Tenemos una amiga que nos reemplazaría si es que alguna tiene un contratiempo, yo voy a ir tanteando o midiendo y dependiendo de eso tomaré decisiones", explicó.

"Creo que es importante no ponerle pausa a tu vida, porque tienes un diagnóstico positivo. Hay que enfrentarlo y hay que seguir andando, eso es lo que estoy haciendo. Si físicamente me siento bien y no estoy cansada, entonces voy a ir por todo", finalizó.

