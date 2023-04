A lo largo de su tratamiento, Sergio Coloma ha mostrado su apoyo a su prometida Natalia Salas. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

A un año del inicio de su tratamiento de quimioterapia para hacerle frente al cáncer de mama, la actriz Natalia Salas decidió festejar el final de este largo camino con un evento al que llamó "Celebra la vida". En esta juerga, en la que no faltó su novio y padre de su hijo, Sergio Coloma, también asistieron personas de su entorno cercano.

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la intérprete de 'Al fondo hay sitio' compartió en su sección de historias varias fotografías de lo que fue la celebración. Entre las personas invitadas, quienes la siguen notaron que había asistido la conductora Ethel Pozo, quien le dijo a Salas: "Te adoro". Ella respondió: "Yo a ti".





En un ambiente de alegría, con tragos en mano, rodeada de sus amistades, Natalia Salas se mostró feliz de poder compartir un momento de fraternidad junto a los suyos. Luego de un proceso largo, como se recuerda, la actriz le dedicó unas palabras a su prometido Sergio Coloma, quien le mostró su apoyo en más de una ocasión.

"Sé quiénes están verdaderamente e incondicional... y todos los días agradezco por ellos. Encabezando esa lista, mi Sergio. Gracias. Y gracias a todos los que me escriben por aquí, por todas las redes, los que me encuentra en la calle y me abrazan, o se emocionan y me emocionan a mí. Esta no es solo mía", escribió en una publicación de fines de marzo.

Natalia Salas fue inducida a menopausia adelantada y no podrá tener hijos

La actriz Natalia Salas compartió en marzo pasado un video en sus redes sociales después de que una usuaria le preguntara si estaba embarazada después de que subiera de peso. Ante esto, la artista hizo un video donde explicó que no podrá tener otro hijo debido al tratamiento que recibe para frenar el cáncer de mama.

Los médicos la indujeron a la menopausia a sus 35 años porque su enfermedad también tiene que ver con lo hormonal por lo que parte del protocolo era ese procedimiento para evitar que el cáncer vuelva a aparecer.

“No, chicos, no estoy embarazada. La realidad es que estoy lo más lejano de estar embarazada porque parte de mi tratamiento es inducirme a la menopausia adelantada. No puedo salir embarazada ni ahorita ni en 5 o 10 años. Lo más probable es que Leandro sea hijo único”, se le escuchó decir a Natalia Salas en Tik Tok.

A pesar de que junto a su esposo habían planeado agrandar la familia, la situación los obliga a no ser padres nuevamente: “Es una de las cosas más jod** de este tratamiento”. Por otro lado, pidió que dejen de preguntarle si está esperando un hijo y aclaró que, si ha subido de peso, es por las quimioterapias.

“Solo estoy gorda, no estoy embarazada. Les pido que, por favor, no me vuelvan a preguntar eso porque no puedo salir embarazada. En 10 años yo tendré 45 y es probable que no quiera y no pueda salir embarazada. Así que no estoy embarazada, solo gorda”, finalizó con los ojos llorosos.

