Ethel Pozo y Magaly Medina conducen los programas 'América Hoy' y 'Magaly TV: La Firme', respectivamente. | Fuente: Composición (Instagram)

Sobre Ethel Pozo, la conductora Magaly Medina se ha referido en más de una ocasión con comentarios ácidos. Hace poco, la popular 'Urraca' dedicó unos minutos de su espacio televisivo para burlarse de la hija de Gisela Valcárcel por quebrarse ante la salida de Brunella Horna del programa en el que comparten la conducción.

"No veo su programa por salud mental, pero leí lo que dijo", dijo la presentadora de "América Hoy" al diario El Comercio. Y apuntó que también leyó que la misma Medina se "quebró en vivo cuando leyó un comunicado días anteriores". "Las emociones no se pueden parar ni juzgar. Quebrarse, conmoverse, es válido", se defendió.



En ese sentido, Ethel Pozo se consideró "un ser humano transparente y emocional", razón por la que se emocionó frente a cámaras al saber que se "estaba despidiendo de alguien" a quien le tiene "mucho cariño" y no sabe si volverá a ver en pantalla. Pero eso no fue todo lo que dijo sobre Magaly Medina.

"La verdad es que no le hago daño a nadie y no le deseo el mal a ella...", sostuvo, "me parece que es la mejor periodista de espectáculos que tenemos, sería incapaz de hablar mal de ella, porque sé que es madre e hija, como yo". Indicó, además, que las palabras que suele dedicarle se deben a su eterna rivalidad con Gisela Valcárcel.

Magaly Medina le responde a Ethel Pozo

Luego de leer la entrevista a Ethel Pozo, Magaly Medina volvió a la carga contra la también actriz y afirmó que no tiene nada personal en contra de ella. En la última emisión de su espacio de espectáculos, aseveró que ella solo cumple con su labor de criticar el desempeño de las figuras televisivas.

"Yo, por salud mental, no vería nada de la televisión nacional, pero por nuestro trabajo yo tengo que ver de todo (...) No vemos todo el programa ['América Hoy'], pero sí lo vemos en general, porque si no, ¿de quién nos burlaríamos todos los días?", sostuvo la popular 'Urraca' de manera sarcástica.



Luego, Magaly Medina precisó: "Nada de lo que yo hago acá es personal, no lo tomen personal, no son parte de mis afectos. Todas las personas a las que yo critico y me burlo no son parte de mi círculo más cercano. Esto es solo trabajo, ellos son gente desconocida que yo solo veo frente a cámaras".

Agregó que Ethel Pozo, pese a ser "tan mala conductora de televisión", tiene "hasta tres programas", en alusión a "América Hoy", "Mi mamá cocina mejor que la tuya" y su reciente participación como actriz en la telenovela "Maricucha". "Todo por ser hija de Gisela Valcárcel, quien es la dueña del circo donde ella trabaja", sostuvo.

