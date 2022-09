Natalia Salas reveló que le diagnosticaron cáncer de mama. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

La actriz Natalia Salas recurrió a sus redes sociales para anunciar que le diagnosticaron cáncer de mama y deberá someterse a una intervención quirúrgica este sábado de 10 de setiembre. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete dio más detalles sobre su padecimiento.

Todo empezó, según dijo, tras presentar un sangrado en medio del destete de su bebé. En julio, decidió pasar por una resonancia, donde le hallaron un nódulo en la mama izquierda. Su siguiente visita fue al mastólogo; sin embargo, de acuerdo con Natalia Salas, el especialista afirmó que su diagnóstico no era grave y podía prescindir de hacerse una biopsia. Entonces, su madre y su amiga Anahí de Cárdenas le sugirieron que buscara "una segunda opinión".

Con el resultado de la biopsia en la mano, quien fuera Andrea Aguilar en 'Al fondo hay sitio' señaló: "Es cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico". Luego, añadió: "Tengo que hacer una masectomía general". Así, su seno izquierdo será retirado el próximo sábado.

Natalia Salas: "Me vieron 5 especialistas distintos"

Ha pasado una semana desde que Natalia Salas se enteró de que padece de cáncer de mama, el tipo más común en mujeres, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. "Estuve triste", reconoció la actriz, y agregó, más aliviada: "Lo encontré a tiempo. Tengo seguro oncológico, de salud".

Sin embargo, pese a contar con una cobertura, la intérprete de 35 años admitió lo complicado que le fue activar el seguro. "Hay gente que es un poco indolente", indicó. Y seguidamente contó lo difícil que resultó a los médicos dar con el diagnóstico más certero.

De hecho, en un primer instante Natalia Salas pensó que era una mastitis granulomatosa o, incluso, una tuberculosis de mama. "Me vieron cinco especialistas distintos y nadie dio con el diagnóstico específico, salvo la biopsia", relató.

"Lo mejor es prevenir", aconsejó a sus seguidores de redes sociales, después de llamar la atención sobre cómo varios expertos minimizaron las sospechas que ella tenía sobre su estado de salud.

Natalia Salas agradeció a quienes se mostraron preocupados por su salud antes de anunciar su diagnóstico de cáncer de mama. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

"Con todo... menos con miedo"

Natalia Salas viene sobrellevando la noticia del cáncer de mama de manera positiva. En la descripción junto a su video publicado en Instagram, escribió: "Prevención, diagnóstico y resiliencia. Más allá de un cáncer de mama. Con todo... menos con miedo".

En la caja de comentarios, colegas de la industria del entretenimiento le brindaron palabras de apoyo frente al difícil momento que le toca afrontar a la actriz. Úrsula Boza, con quien compartió roles en "Al fondo hay sitio", escribió: "¡Te quiero!".

Rossana Fernández Maldonado, por su parte, le dijo a Natalia Salas: "Hermosa, te visualizo brillante, sana, sonriente, rodeada de luz y amor divino. Prendo mi velita y rezo por ti". Mientras, Olga Zumarán comentó: "Cualquier cosa me avisas, Natalia Salas. Te dejo en 'inbox' mi celular, recuerda que también soy paciente oncológica, mi querida Nati linda".

