Natalia Salas aseguró que su vida no se detendrá pese al tratamiento que debe seguir para luchar contra el cáncer de mama y sigue en pie sus planes de matrimonio. | Fuente: Instagram

La actriz Natalia Salas tuvo que postergar su última quimioterapia después de ser internada en la clínica tras diagnóstico de pericarditis, un mal cardiaco. Por medio de sus redes sociales, contó que tenía dolor en el pecho y no podría respirar.

“La semana pasada comencé a sentir un dolor en el pecho, sentí una opresión, sobre todo cuando me echaba, cuando dejaba de estar erguida y cuando respiraba de manera profunda”, comenzó diciendo.

Debido a las molestias visitó al oncólogo, quien le comentó que esos cambios en su cuerpo son la menopausia inducida. Además, también padece de calambres, dolor de huesos, ansiedad y hasta depresión.

“Saqué cita con un endocrinólogo, un neurólogo y también un cardiólogo, el último de puro necia. ¡¿Y qué creen?! Mi dolor en el pecho no era ansiedad, era una pericarditis: inflamación y también irritación de la delgada membrana similar a un saco que rodea al corazón (pericardio). El cardiólogo no me dejó salir de la clínica. Me mandó a rayos X, pero me terminaron haciendo una tomografía con contraste y me quedo internada para monitoreo y tratamiento”, agregó.

Al continuar en chequeo en la clínica, Natalia Salas agradeció las muestras de cariño por parte de sus fanáticos y recomendó a sus seguidores que no normalicen un dolor en el cuerpo, sino que acudan al médico.

Natalia Salas fue inducida a menopausia adelantada y no podrá tener hijos

Natalia Salas compartió un video en sus redes sociales después de que una usuaria le preguntara si estaba embarazada después de que subiera de peso. Ante esto, la artista hizo un video donde explicó que no podrá tener otro hijo debido al tratamiento que recibe para frenar el cáncer de mama.

Los médicos la indujeron a la menopausia a sus 35 años porque su enfermedad también tiene que ver con lo hormonal por lo que parte del protocolo era ese procedimiento para evitar que el cáncer vuelva a aparecer.

“No, chicos, no estoy embarazada. La realidad es que estoy lo más lejano de estar embarazada porque parte de mi tratamiento es inducirme a la menopausia adelantada. No puedo salir embarazada ni ahorita ni en 5 o 10 años. Lo más probable es que Leandro sea hijo único”, se le escuchó decir a Natalia Salas en Tik Tok.

A pesar de que junto a su esposo habían planeado agrandar la familia, la situación los obliga a no ser padres nuevamente: “Es una de las cosas más jod** de este tratamiento”. Por otro lado, pidió que dejen de preguntarle si está esperando un hijo y aclaró que, si ha subido de peso, es por las quimioterapias.

“Solo estoy gorda, no estoy embarazada. Les pido que, por favor, no me vuelvan a preguntar eso porque no puedo salir embarazada. En 10 años yo tendré 45 y es probable que no quiera y no pueda salir embarazada. Así que no estoy embarazada, solo gorda”, finalizó con los ojos llorosos.

