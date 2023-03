Natalia Salas recurrió a sus redes sociales para anunciar que le diagnosticaron cáncer de mama en setiembre de 2022. | Fuente: Instagram

La actriz Natalia Salas compartió un video en sus redes sociales después de que una usuaria le preguntara si estaba embarazada después de que subiera de peso. Ante esto, la artista hizo un video donde explicó que no podrá tener otro hijo debido al tratamiento que recibe para frenar el cáncer de mama.

Los médicos la indujeron a la menopausia a sus 35 años porque su enfermedad también tiene que ver con lo hormonal por lo que parte del protocolo era ese procedimiento para evitar que el cáncer vuelva a aparecer.

“No, chicos, no estoy embarazada. La realidad es que estoy lo más lejano de estar embarazada porque parte de mi tratamiento es inducirme a la menopausia adelantada. No puedo salir embarazada ni ahorita ni en 5 o 10 años. Lo más probable es que Leandro sea hijo único”, se le escuchó decir a Natalia Salas en Tik Tok.

A pesar de que junto a su esposo habían planeado agrandar la familia, la situación los obliga a no ser padres nuevamente: “Es una de las cosas más jod** de este tratamiento”. Por otro lado, pidió que dejen de preguntarle si está esperando un hijo y aclaró que, si ha subido de peso, es por las quimioterapias.

“Solo estoy gorda, no estoy embarazada. Les pido que, por favor, no me vuelvan a preguntar eso porque no puedo salir embarazada. En 10 años yo tendré 45 y es probable que no quiera y no pueda salir embarazada. Así que no estoy embarazada, solo gorda”, finalizó con los ojos llorosos.

Natalia Salas grabó su primera canción

Natalia Salas sigue luchando por sus sueños y reveló que ya grabó su primera canción junto a la artista nacional, Jessyca Sarango, ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2005. El sencillo se produjo en Miami y su lanzamiento estará acompañado de un videoclip.

La actriz inició sus sesiones de quimioterapia para afrontar el cáncer de mama que le diagnosticaron en septiembre de este año; sin embargo, esto no ha sido impedimento para cumplir lo que se ha propuesto, pues según su perspectiva, es importante que su vida marche con normalidad.

"Me moría de ganas de tener un single hace años, pero no me atrevía. Llegó la oportunidad me fui y lo grabé, ya lo tengo masterizado (último paso de la postproducción de audio). Vamos a hacer el video, vamos a hacer el lanzamiento el próximo año... Ya empecé la carrera y no voy a parar", comentó a RPP Noticias en diciembre del año pasado.

Salas también lanzó su colección de agendas para este año "Con todo, menos miedo", una frase que, según dice, hace más llevadera las adversidades de la vida. La propuesta tiene un colorido diseño e incluye frases inspiradoras de empoderamiento creada por la propia de la actriz.

"Encontré a gente que estaba igual de loca que yo; los de la editorial Kokoro. Yo tenía todo el concepto en mi cabeza y en tres días plasmamos la idea", mencionó Natalia Salas.

