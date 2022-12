Natalia Salas viajó a Miami para grabar su primera canción. | Fuente: Instagram

Natalia Salas sigue luchando por sus sueños y reveló que ya grabó su primera canción junto a la artista nacional, Jessyca Sarango, ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2005. El sencillo se produjo en Miami y su lanzamiento estará acompañado de un videoclip.

La actriz inició sus sesiones de quimioterapia para afrontar el cáncer de mama que le diagnosticaron en septiembre de este año; sin embargo, esto no ha sido impedimento para cumplir lo que se ha propuesto, pues según su perspectiva, es importante que su vida marche con normalidad.

"Me moría de ganas de tener un single hace años, pero no me atrevía. Llegó la oportunidad me fui y lo grabé, ya lo tengo masterizado (último paso de la postproducción de audio). Vamos a hacer el video, vamos a hacer el lanzamiento el próximo año... Ya empecé la carrera y no voy a parar", comentó a RPP Noticias.

"Con todo, menos con miedo"

Salas también lanzó su colección de agendas para el 2023 "Con todo, menos miedo", una frase que, según dice, hace más llevadera las adversidades de la vida. La propuesta tiene un colorido diseño e incluye frases inspiradoras de empoderamiento creada por la propia de la actriz.

"Encontré a gente que estaba igual de loca que yo; los de la editorial Kokoro. Yo tenía todo el concepto en mi cabeza y en tres días plasmamos la idea", mencionó Natalia Salas.

"Qué bonito y trascendente es empoderar desde el humor, desde el amor y desde la valentía'. Fue así cómo ocurrió esta idea y de eso está cargada la agenda, de mucha buena vibra, de mucho positivismo y de mucho empoderamiento... la agenda tiene mi personalidad", precisó.

El cáncer no interrumpirá sus planes de matrimonio

Hace un año, Natalia Salas y Sergio Coloma anunciaron su matrimonio; la pareja se comprometió durante un paseo por el parque de atracciones de Disney, en Estados Unidos. Pese al diagnóstico de su enfermedad, la actriz contó que su pareja ya tiene prevista la fecha para oficializar su relación.



"Ya cumplimos un año, de hecho, el otro día dijo que para junio de repente (nos casamos); yo voy a estar pelona, pero tengo que aprovechar, sino se me pasa. Con peluca o con moño, ya veré qué hago, no voy a detener mi vida por el tratamiento. He hablado con mi oncólogo y vamos a organizar las quimios para que no haya ninguna complicación", aseguró.

