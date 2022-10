La actriz Natalia Salas fue operada el pasado 10 de septiembre, luego de ser diagnosticada con cáncer de mama. | Fuente: Instagram

La actriz Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo se cortó el cabello para recibir las quimioterapias contra el cáncer de mama. A pesar de que no se rapó, llegó a dejarlo hasta las mejillas.

‘Haciéndome cargo’, escribió la artista en sus redes sociales. Sin perder su sentido del humor, publicó sus videos junto a su pareja Sergio Coloma imitando diversos clips de Tik Tok.

Según dijo Natalia Salas, sí tendrá el valor para raparse el cabello después de la primera sesión que se realice, ya que no desea ver cómo va cayendo después: "Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo... ".

"Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso", añadió.

Natalia Salas y sus planes de boda

Natalia Salas aseguró que el cáncer no interrumpirá sus planes de matrimonio con Sergio Coloma. Hace un año, la pareja se comprometió durante un paseo por el parque de atracciones de Disney, en Estados Unidos. Ahora, pese al diagnóstico de su enfermedad, la actriz contó a RPP Noticias en septiembre de este año que su pareja ya tiene prevista la fecha para oficializar su relación.

"Ya cumplimos un año, de hecho, el otro día dijo que para junio de repente (nos casamos); yo voy a estar pelona, pero tengo que aprovechar, sino se me pasa. Con peluca o con moño, ya veré qué hago, no voy a detener mi vida por el tratamiento. Tengo un viaje a fin de año, he hablado con mi oncólogo y vamos a organizar las quimios para que no haya ninguna complicación", aseguró.

"Creo que es importante no ponerle pausa a tu vida, porque tienes un diagnóstico positivo. Hay que enfrentarlo y hay que seguir andando, eso es lo que estoy haciendo. Si físicamente me siento bien y no estoy cansada, entonces voy a ir por todo", finalizó.

