Natalia Salas fue operada por segunda por vez. | Fuente: Instagram

Natalia Salas fue operada por segunda vez antes de iniciar su tratamiento de quimioterapias para superar el cáncer de mama. De acuerdo con la actriz nacional, le pusieron un catéter:

"Tuve que estar a las 12 en la clínica para que me pongan el catéter, no tuve nervios a pesar de que me hicieron la ‘dormición’. Lo que más me pasó de vueltas es que tenía que estar en ayunas, me pusieron el catéter a las 2, tenía que estar a las 12 y no como desde hace un día”, contó en sus redes sociales.

Asimismo, Natalia Salas explicó que esto es importante porque facilitará sus quimioterapias: “Con el catéter no van a estar pinchándome cada vez que te toque la quimio”, agregó.

Antes de la intervención, confesó sentirse nerviosa, pero está feliz de que el cáncer de mama haya sido detectado a tiempo.

Natalia Salas y su regreso al teatro

Por medio de sus redes sociales, Natalia Salas compartió un video donde retomó sus actividades laborales luego de ser diagnosticada de cáncer de mama. En la descripción de la publicación comentó que regresar al teatro le ha servido para sobrellevar su tratamiento contra la enfermedad.

Estar con sus compañeras, aprendiéndose los libretos, cantando y disfrutando en el escenario, hizo que se olvidara por un momento es que paciente oncológica.

“Estar parada en un escenario cantando justo ahora... con el momento que me toca atravesar, es simplemente increíble. Ayer (viernes 24 de septiembre) les confesaba a mis compañeras, que estar esas dos horas con ellas cantando y contando esta historia me hacía olvidar que soy paciente oncológica”, escribió.

Asimismo, Natalia Salas relató que, a pesar de que le falta una parte de su cuerpo y que le van a poner un catéter para recibir las quimioterapias, “me siento poderosa en el escenario”. Por ello, la actriz peruana invitó a sus seguidores a que vayan a verla en la obra musical ‘Las chicas del 4to C’.

“La próxima semana estrenamos, y agradezco mucho esta oportunidad y toda la contención que me está dando mi equipo, mi grupo, mi familia teatral. Gracias, nos vemos en el teatro”, finalizó.

