Natalia Salas anunció el pasado 6 se septiembre que fue diagnosticada con un cáncer de mama. | Fuente: Instagram

Después de su lucha contra el cáncer de mama, Natalia Salas anunció que sus quimioterapias llegaron a su fin. A través de sus redes sociales la actriz nacional tocó la campana que es símbolo de que su tratamiento llegó a su fin.

“Lo logré. Terminé mis quimioterapias y toqué la campana. Ha sido muy emocionante… mi familia y amigos estuvieron ahí. Mi cara lo dice todo. 'La pena entre dos, es menos atroz'. Imagínense lo cobijado que se siente hoy mi corazón”, reza su publicación.

Asimismo, Natalia Salas agradeció a su esposo por el apoyo. “Te amo muchísimo. Gracias por tanto y todo”, agregó. “Hoy toco la campana esperando, pidiendo y soñando que todos lo que pasan por esto la toquen también conmigo”, finalizó su mensaje.

Personajes de la televisión como Maju Mantilla, Stephanie Orúe, Anahí de Cárdenas, Marco Zunino, Natalie Vértiz, Sergio Galliani, Úrsula Boza y más artistas con los que ha compartido en tv y teatro, le enviaron calurosos mensajes.

Natalia Salas fue inducida a menopausia adelantada y no podrá tener hijos

La actriz Natalia Salas compartió un video en sus redes sociales después de que una usuaria le preguntara si estaba embarazada después de que subiera de peso. Ante esto, la artista hizo un video donde explicó que no podrá tener otro hijo debido al tratamiento que recibe para frenar el cáncer de mama.

Los médicos la indujeron a la menopausia a sus 35 años porque su enfermedad también tiene que ver con lo hormonal por lo que parte del protocolo era ese procedimiento para evitar que el cáncer vuelva a aparecer.

“No, chicos, no estoy embarazada. La realidad es que estoy lo más lejano de estar embarazada porque parte de mi tratamiento es inducirme a la menopausia adelantada. No puedo salir embarazada ni ahorita ni en 5 o 10 años. Lo más probable es que Leandro sea hijo único”, se le escuchó decir a Natalia Salas en Tik Tok.

A pesar de que junto a su esposo habían planeado agrandar la familia, la situación los obliga a no ser padres nuevamente: “Es una de las cosas más jod** de este tratamiento”. Por otro lado, pidió que dejen de preguntarle si está esperando un hijo y aclaró que, si ha subido de peso, es por las quimioterapias.

“Solo estoy gorda, no estoy embarazada. Les pido que, por favor, no me vuelvan a preguntar eso porque no puedo salir embarazada. En 10 años yo tendré 45 y es probable que no quiera y no pueda salir embarazada. Así que no estoy embarazada, solo gorda”, finalizó con los ojos llorosos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!