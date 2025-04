"Pensé que nunca sería mamá, hasta que lo conocí": Natalia Segura y su historia de amor con Ignacio Baladán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de darle la bienvenida a su primer hijo, Natalia Segura confesó que vivió un buen embarazo y que junto a su esposo Ignacio Baladán, disfrutaron de cada momento para la llegada de Lucca.

"Disfrutamos el comprar cositas para el bebé, el comprar las cosas para su primera habitación. Hemos disfrutado todo, obviamente también los momentos difíciles que genera este cambio en nuestras vidas", dijo la influencer colombiana.

Asimismo, Natalia Segura mencionó que, si bien había estado con otras parejas nunca pensó en ser madre, pero cuando conoció a Ignacio Baladan, "todo cambió".

"En realidad, no sé si inconscientemente lo elegí. Toda mi vida pensé o por lo menos en los últimos años, antes de conocer a Ignacio, pensé que nunca iba a ser mamá. En cualquier relación por más enamorada que estuviera para mí eso no era una posibilidad en lo absoluto. Nunca vi en el rostro de algún hombre con el que haya estado el papá de mi bebé y cuando conocí a Nacho todo cambió. A través del tiempo empecé a sentir que si él iba a ser el padre de mi hijo. [Sabía que] estaba eligiendo al mejor papá del mundo, empecé a conocer sus valores, como era con su familia, cómo era conmigo, veía cosas hermosas en él que nunca en mi vida había conocido", mencionó a People en Español.

La historia de amor de Ignacio Baladán y Natalia Segura

La historia de amor entre Natalia Segura e Ignacio Baladán comenzó durante la grabación de un video para la plataforma de TikTok. Fue ahí donde nació una conexión que rápidamente se transformó en una relación que empezó en abril de 2022. "Desde el día que la conocí supe que tenía un corazón inmenso", dijo Baladan. El chef le pidió matrimonio a Natalia mientras ella se encontraba participando en el reality colombiano.

Natalia Segura dijo que Ignacio Baladán llegó a su vida para enseñarle un nuevo significado de amor, después de haber vivido relaciones que le causaron mucho daño.

"¿Sabes también quién me hizo aceptarme demasiado y me ayudó mucho en el proceso de mi amor propio? Mi novio, porque durante muchos años, yo tuve miedo a tener una relación por el solo hecho de que las emociones fuertes me hacen sentir nerviosa", indicó.

Ignacio Baladán y Natalia Segura se casaron por civil en diciembre de 2024.Fuente: @ignaciobaladan

Ignacio Baladán y 'La Segura' se casaron por civil

En diciembre de 2024, Ignacio Baladán y Natalia Segura, mejor conocida como 'La Segura' en redes sociales, anunciaron que contrajeron matrimonio en una ceremonia civil, acompañados de familiares y amigos cercanos.

La pareja compartió la noticia a través de un video en Instagram, donde se les ve saliendo de su casa en Colombia mientras reciben la bendición de sus seres queridos. La influencer lució un vestido blanco que resaltó su avanzado estado de gestación, mientras que el exchico reality vistió un elegante terno oscuro.

“Ya somos esposos”, expresó Natalia, sorprendiendo a sus casi 10 millones de seguidores, quienes desconocían la fecha del enlace. Según la colombiana, el principal motivo de esta decisión fue la llegada de su hijo.