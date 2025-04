Ignacio Baladan y Natalia Segura celebran la llegada de su primer hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La influencer colombiana Natalia Segura —conocida en redes como La Segura— y el integrante de Esto es guerra, Ignacio Baladán, dieron la bienvenida a su primer hijo, Lucca. La noticia fue compartida este sábado a través de la revista People en Español, donde ambos hablaron sobre el proceso de convertirse en padres.

"Creo que sin dramatizar, nosotros tuvimos un proceso muy bonito" expresó Segura, quien, recientemente, participó en La casa de los famosos Colombia. "Disfrutamos al máximo cada parte desde el saber que seremos tres y una pequeña familia". Para la pareja, cada momento del embarazo fue especial, desde las primeras ecografías hasta la decoración del cuarto del bebé.

¿Cómo fue el primer flechazo entre Natalia e Ignacio?

La historia de amor entre Natalia Segura e Ignacio Baladán comenzó durante la grabación de un video para la plataforma de TikTok. Fue ahí donde nació una conexión que rápidamente se transformó en una relación que empezó en abril de 2022. "Desde el día que la conocí supe que tenía un corazón inmenso", dijo Baladan. El chef le pidió matrimonio a Natalia mientras ella se encontraba participando en el reality colombiano.

Natalia Segura dijo que Ignacio Baladán llegó a su vida para enseñarle un nuevo significado de amor, después de haber vivido relaciones que le causaron mucho daño.

"¿Sabes también quién me hizo aceptarme demasiado y me ayudó mucho en el proceso de mi amor propio? Mi novio, porque durante muchos años, yo tuve miedo a tener una relación por el solo hecho de que las emociones fuertes me hacen sentir nerviosa", indicó.

La decisión de convertirse en padres

Para Natalia, convertirse en madre fue una decisión que llegó junto a Ignacio, una sensación que, según ella, nunca había experimentado en sus relaciones anteriores. "Nunca vi en el rostro de algún hombre con el que haya estado al papá de mi bebé y cuando conocí a Nacho todo cambió", relató. "Empecé a conocer sus valores, cómo era conmigo, veía cosas hermosas en él que nunca en mi vida había conocido".

En cuanto al nombre del bebé, la pareja acordó que si era niña, Natalia elegiría el nombre (ella había pensado en Mía), y si era niño, Ignacio tendría la decisión. Así nació Lucca, un nombre que, según la influencer, les encantó desde el principio.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis