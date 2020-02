Natalie Vértiz responde ante distanciamiento con Yaco Eskenazi: "Tenemos altos y bajos"

Eskenazi expresó hace unas semanas que hubo un distanciamiento con su esposa. | Fuente: Instagram

La modelo Natalie Vértiz rompió su silencio sobre su distanciamiento con su esposo, Yaco Eskenazi, luego de que este lo confesara en una rueda de prensa. La también actriz apuntó que es normal tener altibajos en una relación y que las cosas están bien entre ella y el padre de su hijo.

“Nunca me ha gustado mostrar el lado negativo, pero como toda pareja, tenemos altos y bajos. Yaco ya salió aclarar todo lo que estábamos pasando y dentro de todo somos una familia, siempre lo seremos, pase lo que pase. Yo estoy feliz con mi relación y mi familia", expresó Vértiz para las cámaras de MagalyTV, la firme.

Además, se refirió sobre la salida que tuvo Eskenazi junto a unos amigos mientras ella se encontraba de viaje. “Él tiene derecho de ir con sus amigos, yo confío, así como él confía en mí. Yo sabía dónde estaba’’, precisó.

Motivos de distanciamiento

Eskenazi confesó hace unos días que nunca se separó de su pareja Natalie Vértiz, pero que si tuvo un breve distanciamiento luego de que el padre de este falleciera el 31 de diciembre.

En una rueda de prensa, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” indicó que ahora las cosas están bien. "Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje un poco de mi esposa", indicó.

Sin embargo, indicó que hoy en día todo está bien y que incluso están pensando en crecer la familia, pero ello será más adelante.