En una entrevista en 2022, la actriz Nataniel Sánchez dejó zanjada la posibilidad de regresar a “Al fondo hay sitio”, ficción en la que participó durante 10 años y que la llevó a la fama. Ante el estreno de la temporada 9, que marcaba el regreso de los Gonzales y los Maldini, Sánchez dijo que “aunque me ofrezcan un millón, no me quedo”.

“Cuando acabó AFHS, ese año, 2016, yo ya estaba evaluando renunciar, ya estaba evaluando decir: ‘Hasta aquí llegó mi colaboración con el canal’. Gracias a Dios termina y no tengo que pasar por el proceso incómodo de me diga que me quede o renegocien el contrato, pues estamos hablando de un tema económico, una estadía económica”, dijo al programa digital La banca.

Sin embargo, Sánchez regresó de una manera poco convencional: a través de un mensaje de audio para darle un mensaje a Joel, personaje de Erick Elera. Su paso fue rápido.

En esa entrevista, la actriz contó que el previo al final de la octava temporada, que fue anunciada como la final de la serie, ella ya estaba lista para rechazar cualquier oferta monetaria para quedarse en su personaje. “No se trata de plata, sino de que no quiero seguir. Estaba preparada para eso, para que me digan: ‘¡Quédate! Te pagamos tanto’, porque éramos piezas importantes”, mencionó.

“Y yo pensaba que aunque me ofrezcan un millón, no me quedo porque tienes que prepararlo, porque somos humanos y a la hora de la hora por la plata baila el mono. Yo sabía que ya no quería porque quería hacer otras cosas y tenía otra necesidad”, agregó.





Erick Elera sobre el posible regreso del personaje de Nataniel Sánchez a "Al fondo hay sitio"

El estreno de la temporada 9 de "Al fondo hay sitio" dejó más de una incógnita. Una de ellas, por ejemplo, es la razón por la que Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera, ya no tiene una relación sentimental con Fernanda de las Casas, personaje que encarnaba Nataniel Sánchez.

Aunque la actriz ha manifestado en más de una oportunidad que no volverá a la teleserie peruana, su compañero no descartó la posibilidad de que aparezca. "Nada está dicho, siempre 'Al fondo hay sitio' nos sorprende con el ingreso de un nuevo personaje o reingreso", dijo al programa "+ Espectáculos".

Para Erick Elera, sería ideal que Nataniel Sánchez vuelva a participar en la producción con la que ambos se convirtieron en figuras populares allá por marzo de 2009. "Quién sabe si por ahí mi querida 'chuckycita' se asoma o decide regresar. Sería increíble que en algún momento se dé", sostuvo.

