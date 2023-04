Melania Urbina formó parte del elenco de la película española de 'De caperucita a loba'. | Fuente: Instagram / Melania Urbina

En "Al fondo hay sitio", la actriz Melania Urbina interpretó a la recordada Monserrat Chafloque, más conocida como 'La Monsefuana', trabajadora del hogar de los Maldini. Un papel al que no descartó volver, si es que la producción, ahora liderada por el guionista Gigio Aranda, la convoca.

"No he recibido la propuesta de 'Al fondo hay sitio'. ¿Si me gustaría regresar? En algún momento, sí. Ahorita, ya tengo un año planeado con varios proeyctos y no podría regresar en este momento, pero la serie tiene para mucho tiempo más, así que en algún momento evaluaría la posibilidad de regresar", dijo al diario Trome.

Asimismo, Melania Urbina negó que la hayan invitado a participar en la teleserie "Luz de Luna 3". "No me han llamado", sostuvo. La actriz se encuentra en Perú para promocionar el estreno de la cinta española "De caperucita a loba", lanzada en el Festival de Málaga (España) y en la que comparte roles con el peruano Marco Zunino.

La película, una comedia dirigida por Chus Gutiérrez, es la adaptación de la exitosa obra de teatro de Marta González de la Vega, quien además es la protagonista. El elenco está conformado también por Berto Romero, David Guapo, José Mota, Martita de Graná, Antonio Resines, Elena Irureta y Santiago Segura. Se estrena en la cartelera peruana este 6 de abril.

Melania Urbina sobre la experiencia de filmar "De caperucita a loba"

Para Melania Urbina, formar parte del elenco de "De caperucita a loba" fue enriquecedor en el plano personal y profesional. Conocer a Marta González de la Vega resultó muy importante para su carrera. "Es una persona tan cálida que desde que la conocí me recibió con tanto cariño", resaltó en conferencia de prensa.

Aunque confesó que al inicio del rodaje se sintió algo intimidad por estar en otro país, la calidez del equipo de producción le hizo perder las inseguridades. "Al final, se hace el cine igual aquí que acá. Uno llega intimidado, pero en el proceso te das cuenta de que sabes lo que haces y eres actriz en todos lados, no solo en tu país", comentó.

En cuanto a su compañero y compatriota en la película, Marco Zunino, Urbina comentó que no pudieron filmar escenas juntos, ya que sus personajes no se cruzan en la trama. "Pero pudimos compartir el día a día, caminar por Madrid, y eso fue muy bonito", expresó quien también integró el reparto de "De vuelta al barrio".

"De caperucita a loba" llega al Perú gracias a la productora Tondero, que trabajó este proyecto junto a Esto También Pasará y Bowfinger Int. Pictures de España.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!