Conocidos artistas peruanos han mandado mensajes positivos y de unión familiar por Navidad. | Fuente: Composición

Esta Navidad ha sido de unión familiar y mensajes positivos que enviaron los artistas peruanos a sus seguidores. Así celebraron las fiestas personalidades como Yahaira Plasencia, Deyvis Orosco, Rodrigo Cuba y más. Ellos mostraron a sus seguidores cómo recibieron la Nochebuena con sus familias.

La farándula y sus saludos por Navidad

Yahaira Plasencia

La salsera compartió una imagen en sus redes sociales luciendo un traje verde y rojo alusivos a la Navidad y no perdió la oportunidad de enviar un saludo a sus fanáticos y a su equipo de trabajo: "En esta Navidad, abramos nuestros corazones. Los regalos debajo de cada arbolito nos sacan una sonrisa, pero abrir nuestros corazones para llenarnos de amor es lo mejor de todo. Lo que decimos y actuamos es lo que hace la diferencia ahora ¡No lo olviden! Me siento muy feliz y agradecida por todo el amor que he recibido este año de todos ustedes, mi familia y mi equipo de trabajo".

Natalia Salas

La actriz publicó una imagen familiar en su cuenta de Instagram: "Feliz Navidad. Mucho amor, paz, trabajo, salud y unión… bendiciones a montones".

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco

El cantante de cumbia y su pareja utilizaron sus redes sociales para saludar a sus seguidores por esta fecha especial: "Feliz Navidad para todos, de nuestra familia para cada uno de ustedes. Gracias por el cariño y buena vibra de siempre. Que Dios los bendiga llenando su vida de pura luz".

Melissa Paredes

Compartiendo una imagen junto a su hija Mía, Melissa Paredes le deseo una Feliz Navidad️ a todos sus fans y pidió que "Dios los bendiga y llene sus corazones de mucho amor".

Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Con un bebé en camino, Ale Venturo pasó Navidad con Rodrigo Cuba y subieron fotos de sus hijas jugando, además de ellos dos abrazándose junto al árbol: "Dios nos da el regalo más importante poder abrazar a las personas que amas y que te aman. Que Dios llene de bendiciones todos sus hogares. ¡Feliz Navidad para todos!".

Brunella Horna

Esta Navidad, la empresaria y conductora de televisión la pasó con su familia en Pimentel, Chiclayo, mientras que su novio, Richard Acuña, en Trujillo. “En Navidad me voy a Chiclayo para pasarla con mi familia, y ya al día siguiente, el 25 de diciembre, me voy a Trujillo para estar con Richard (Acuña). El 24 cada uno estará con su familia y el 25 estaremos nosotros juntos”, dijo la modelo.

