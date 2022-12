¿Cuántos días puedo comer el pavo recalentado de la cena navideña?

Saby Mauricio recomendó no utilizar aceite para recalentar la comida | Fuente: RPP



La nutricionista Saby Mauricio respondió una de las interrogntes más recurrentes en esta época del año: ¿cuántos días se puede comer el pavo recalentado de la cena navideña? Ante ello, la profesional en salud precisó que la respuesta dependerá de la forma de conservación de los alimentos. Asimismo, indicó que la comida debe ser guardada por separado y recomendó no utilizar aceite para evitar las grasas saturadas.

"La clave es la conservación. Una carne bien conservada podría durar varios días. Cualquiera de las carnes utilizadas, se deben guardar por secciones, por días, poner trozos en diferentes envases herméticos, guardarlos en un plástico impermeable, taparlo muy bien y de acuerdo a eso sacarlo por día. Cada vez que se saca la bolsa o el depósito separado, esto tiene que ser utilizado en el momento. Me explico, si preparé cerdo y lo he guardado en diferentes depósitos de acuerdo a lo que voy a utilizar cada día -porque probablemente me alcance para la semana-, al sacarlo lo tempero o lo caliento a fuego. Pero por ningún motivo se puede calentar con aceite. Eso ya se considera fritura y cuando se incorpora fritura a los alimentos estamos hablando de grasa saturada, la cual se pega en el corazón y termina obstruyendo las arterias", dijo en La Rotativa del Aire.









Además, la nutricionista recomendó no conservar las verduras y preparar únicamente lo necesario. Asimismo, consideró que el aliño se debe echar por separado.

"Por otro lado, no se recomienda guardar verduras. Por eso yo recomiendo preparar solo lo necesario y no echar aliño a todo. El aliño debe estar por separado para que la persona que está consumiendo agregue la cantidad de verduras que desea y se agrega la cantidad de aliño. Si te sobra verdura, lamentablemente no se puede guardar", finalizó.