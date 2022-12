En más de una ocasión, Andrea Llosa y Magaly Medina han protagonizado indirectas mediáticas en televisión. | Fuente: Facebook

Ney Guerrero, productor general de ATV, habló sobre las fricciones que existen entre Andrea Llosa y Magaly Medina. En ese sentido, reconoció que el canal tuvo que intervenir para poner "paños fríos" al enfrentamiento mediático entre las conductoras.

Las figuras de la televisión trabajan en el mismo canal, pero las indirectas no han parado entre ellas desde hace algún tiempo. Llosa ha precisado que no mantiene una amistad con Medina, incluso, evita cruzarse con ella en las instalaciones del medio de comunicación.

¿Qué dijo Ney Guerrero sobre el pleito?

"Como en toda familia, siempre hay pequeñas diferencias, súmale que son mujeres con el respeto de las mujeres, los egos, es parte del trabajo. Las hermanas en la casa siempre se pelean, pero la familia sigue unida", declaró a Expreso.

"Todos son libres de invitar a quien quiera, pero ahora hay criterios para tocar ciertos temas", comentó el productor al ser consultado por las quejas de Magaly Medina, quien en más de una ocasión mostró su molestia porque el programa de Andrea Llosa tocaba temas de farándula.

El último pleito

En septiembre pasado, Magaly Medina se dirigió a Andrea Llosa y dijo que mentía por decir que le dejaba un buen "colchón" para su programa. Y es que la popular 'Urraca' había admitido que es presa de la frustración cuando su espacio no alcanza un buen rating y por eso le pide a su equipo de trabajo esforzarse al máximo.

"A todos nos interesa ganar. A mí me interesa ganar y tengo poca tolerancia a la frustración y lo reconozco públicamente, es cierto, cuando acá no tengo buen rating, ya saben cómo me pongo”, dijo Magaly Medina.

Inmediatamente, criticó a Andrea Llosa por decir que su programa ayudaba a que 'Magaly TV, la firme', tenga buena sintonía. "Ya saben cómo me pongo y cuando me dicen que me dejan 'colchón' cuando no es cierto, ya saben cómo me pongo. La mentira me revienta, acá las cosas por su nombre", enfatizó la conductora de televisión.

